Abigeato: capturaron a dos sujetos, recuperaron vacunos y secuestraron armas y herramientas





Integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) aprehendieron a dos hombres, recuperaron dos animales y secuestraron armas, herramientas, caballos y dinero.

Estos fueron los resultados de un allanamiento en el marco de una causa judicial por el delito de “Abigeato” que tuvo lugar en un campo a la vera de la Ruta Nacional Nº 86, en el acceso a la ciudad de Clorinda.

La investigación comenzó el martes último, cuando personal de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera halló varios cueros de animales vacunos tirados en un zanjón ubicado a la vera de la Ruta Nacional N° 86.

De inmediato se dio intervención a la Sección San Juan de UEAR y se inició la causa judicial con intervención de la Justicia provincial.

Los efectivos del área especial conformaron un grupo de trabajo con personal de la Delegación Riacho Negro y se realizó un amplio rastrillaje hasta llegar a las inmediaciones de la Sociedad Rural de Clorinda, donde se ubicó el lugar donde los abigeos llevaron adelante la faena clandestina de varios vacunos.

Luego se realizaron las diligencias procesales con la participación de la Delegación de Policía Científica y se estableció que tenían los cueros de los animales y la firma del damnificado.

También se constataron restos de los vacunos sacrificados y maniobras para tapar las evidencias, además de recuperar en las inmediaciones a las vacas pertenecientes al damnificado, que fueron abandonadas por los delincuentes.

Mediante las pruebas reunidas, la jueza de Instrucción y Correccional de Clorinda, Dra. Mariela Isabel Portales ordenó la requisa de un domicilio ubicado en esa ciudad.

Durante la requisa concretada el miércoles último, detuvieron a un hombre de 37 años y secuestraron armas blancas, armas de fuego, vainas servidas, celular, caballos y una suma importante de dinero que sería producto de la venta de la carne de los animales sustraídos.

De igual manera, los investigadores detuvieron en la vía pública al segundo implicado, quien tenía en su poder dos cuchillos tipo carniceros.

Secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde se notificó a ambos detenidos de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.

La Policía continúa con los trabajos preventivos y de investigación para garantizar la seguridad y brindar respuestas inmediatas a la comunidad.



