La Policía esclareció varios casos de robo

Con la detención de un hombre y el recupero de varios objetos de valor, efectivos de la Comisaría Pozo del Tigre esclarecieron tres hechos de robo perpetrados en los parajes El Mistolar y Palma Mota.

La investigación se desarrolló en el marco de causas judiciales con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Las Lomitas.

El procedimiento se concretó en la noche del miércoles último, cuando los uniformados realizaban el seguimiento de huellas en una zona boscosa cercana al campo de una de las víctimas, lo que permitió establecer el posible lugar donde se ocultaron los bienes sustraídos.

Durante el procedimiento, los policías identificaron a dos hombres en un establecimiento rural, uno de los cuales pretendió eludirlos.

En el mismo lugar, se obtuvo información clave que permitió avanzar con la investigación, ingresar a una zona de monte y localizar diversos elementos denunciados como robados.

Como resultado de los rastrillajes, se recuperaron un equipo de sonido, un ensillado completo, un televisor y motosierras, entre otros objetos de interés para la causa.

En el lugar, se realizaron las diligencias con la colaboración del personal de la Delegación de Policía Científica.

Los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial, mientras que se notificó al detenido de su situación legal en las tres causas judiciales y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



