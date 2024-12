Empresaria formoseña identificó mejoras en el ánimo, en la economía familiar y el consumo

La empresaria Justina Almirón, supermercadista frutihortícola mayorista y minorista, presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa y socia fundadora de esa prestigiosa entidad, indicó que se visibiliza de manera clara y precisa, mejoras en el ánimo de la gente, de los consumidores; porque cuentan en esta etapa tan especial de las fiestas de fin de año con mejoras en su economía, tras los recientes anuncios salariales que recibieron desde el Gobierno de la Provincia los trabajadores estatales provinciales, algo que también se está replicando de idéntica forma en los municipios del interior.

Justina tradicional en su pensamiento y forma de vida, recordó que “la tormenta siempre está, pero pasa, porque la palabra de Dios dice que aunque ande por valle de sombras, no temeré mal alguno, tu vara y tu cayado me infundirá aliento”.

“Yo soy cristiana, por eso creo y tengo fe de que somos un País bendecido, que poseemos los cuatros estaciones, que tenemos todo para salir adelante, solo hay que tener la voluntad de hacerlo”, sostuvo.

“Yo veo que en Formosa la gente esta animada, con el bono y el adelanto del pago de su salario, porque van a poder invertir en lo que necesiten”, especificó.

“El gobernador de la Provincia, el Dr Gildo Insfrán, sabe lo que el pueblo, necesita, no se hace el desentendido, conoce y actúa en consecuencia, el conoce a su pueblo y eso no lo tiene cualquiera. Es un don de Dios conocer tu gente, Dios quita y pone reyes, Dios va a permitir que se quede ahí hasta que se tenga que quedar, está escrito. Yo no entiendo de política partidaria solo sé de política de trabajo; pero esto lo tengo que reconocer, cerró Justina.