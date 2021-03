Que un árbol no nos impida ver el bosque

Como abogado y miembro de la Comisión de Jóvenes Abogados, del Consejo Profesional de la Abogacía de Formosa, y militante del movimiento Justicialista, quiero solidarizarme con todos los colegas que están pasando por una situación crítica, tanto en lo económico y en cuanto a las dificultades para poder ejercer la profesión sin escollos, atento que la Justicia es un servicio esencial, que no debe parar en una comunidad organizada.

𝐀𝐁𝐎𝐆𝐎́ 𝐘 𝐂𝐄𝐋𝐄𝐁𝐑𝐎 que muchos colegas se sumen a los reclamos y lucha por nuestros derechos de manera pacífica y responsable, tarea que viene llevando adelante el Consejo y la Comisión de jóvenes desde el inicio de la pandemia en todo lo que afecta a nuestros intereses y al óptimo ejercicio de la profesión.

Como bien es sabido, el Consejo, no puede obligar, injerir ni decidir sobre las cuestiones del Superior Tribunal de Justicia, de cada Juez en particular en sus respectivos Despachos, de cada Circular o Resolución de las Entidades Bancarias, de las del Consejo Integral de la Emergencia Covid-19 y organismos independientes, que son de carácter autónomos. Pero sin dudas podemos, exigir, influenciar, persuadir con solicitudes, peticiones, reclamos fundados de cada uno de los intereses y derechos vulnerados de nuestros matriculados, hasta obtener algún tipo de respuestas.

Por ello, colegas, “un árbol no nos debe impedir ver el bosque”, no se dejen engañar, por algunos sectores que se dicen llamar “𝐀𝐁𝐎𝐆𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐈𝐍𝐃𝐄𝐏𝐄𝐍𝐃𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒” y son movilizados por un espacio de interés político inoportuno, exponiendo públicamente en representación de ustedes en distintos medios que el “Consejo no los representa” que “actúa ilegítimamente por no llamar a elecciones en marzo del año pasado”, que “no patean la calle”, que “son todos abogados del estado”, entre otras frases repetidas en campañas, para desprestigiar a los colegas y miembros del mismo. Que con solo entrar a la página y mirar las publicaciones y fotos del Facebook de este supuesto sector, se darán cuenta quienes son los que la manejan, mismo nombre con el cual se vinieron presentando en las últimas elecciones en el consejo, representando los intereses de la alianza cambiemos. Curiosamente, estos colegas fueron los que más provecho sacaron en las gestiones de capacitación académica y quita económica de matrícula del consejo, entre otras cuestiones que no vienen al caso, pero jugando a la representatividad o no, dependiendo de la conveniencia.

Hacer política no está mal, la política siempre es buena, por ser la herramienta fundamental para transformar las cosas que no nos gustan, pero tenemos la obligación moral de no ocultar a los colegas “desde donde” les hablamos y a “que intereses” representamos y buscamos.

El Consejo y la Comisión de jóvenes siempre estuvo y estará 𝐃𝐄𝐅𝐄𝐍𝐃𝐈𝐄𝐍𝐃𝐎 𝐋𝐎𝐒 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐄𝐒𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐓𝐎𝐃𝐎𝐒 𝐋𝐎𝐒 𝐀𝐁𝐎𝐆𝐀𝐃𝐎𝐒, sin importar como piensen, ya sean abogados litigantes, “independientes”, “del Estado” o que tengan algún tipo “relación de dependencia”. Incluso fomentamos e incluimos en nuestras actividades académicas y sociales a los abogados del poder judicial (ya sin matrícula).

Seguirá acompañando como hasta hoy, cada uno de sus reclamos para el 𝐑𝐄𝐒𝐓𝐀𝐁𝐋𝐄𝐂𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐉𝐔𝐒𝐓𝐈𝐂𝐈𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐎 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐈𝐎 𝐄𝐒𝐂𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀𝐋. Lo que digo no son letras muertas, es cuestión de revisar los medios o canales de comunicación entre el Consejo y los abogados durante toda la gestión y en particular desde marzo del 2020 (inicio de la pandemia) hasta el día de la fecha para que los hechos hablen por sí solos.

Se trabajó arduamente para exigir y peticionar los reclamos de todos los abogados en las 3 circunscripciones jurisdiccionales ante el STJ y las entidades y organismos que inciden en nuestra profesión, siempre con la Responsabilidad Institucional que debe caracterizar, en consecuencia, a las negociaciones complejas que requiere cada reclamo.

¿𝗘𝗦 𝗦𝗨𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗡𝗧𝗘? 𝗡𝗼, 𝗻𝘂𝗻𝗰𝗮 𝗹𝗼 𝗲𝘀, menos aun en tiempos de pandemia. Tampoco significa, que por ser de un partido distinto a los que conducen, podemos caer en el absolutismo de que todo es deficiente. Lo importante es gestionar y hacer, con errores y con aciertos, pero escuchando a todos, se seguirá trabajando con la firme convicción y responsabilidad de defender los intereses de los matriculados.

Estoy seguro que saldremos fortalecidos de esta situación, que se están trabajando en proyectos que mejoraran la calidad del servicio y mejor acceso a la justicia para toda la comunidad. Ojalá pronto podamos usufructuar y compartir nuestro nuevo predio del camping social y deportivo, todavía sin uso, inaugurado a fines del año 2019, donde nos espera muchas reuniones, de camaradería con nuestros pares y familiares, e incluso debatir que tipo de Consejo y Comisión queremos para los próximos años.

𝗦𝗨𝗠𝗔𝗧𝗘 𝗔𝗟 𝗥𝗘𝗖𝗟𝗔𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗤𝗨𝗘 𝗟𝗔 𝗝𝗨𝗦𝗧𝗜𝗖𝗜𝗔 𝗙𝗨𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘, 𝗣𝗘𝗥𝗢 𝗡𝗢 𝗧𝗘 𝗗𝗘𝗝𝗘𝗦 𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡̃𝗔𝗥!

𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐀𝐥𝐞𝐣𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐣

MP: 2388 CFA