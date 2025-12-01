El Gobernador inaugurará obras en Tres Lagunas y Belgrano este lunes

En la tarde de este lunes 22 de diciembre, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, encabezará las inauguraciones de obras en las localidades de Tres Lagunas y General Manuel Belgrano.

En primer lugar, el mandatario llegará hasta Tres Lagunas, donde a las 17:45 horas, realizará la entrega de viviendas en el barrio Municipal, cuyo acto se desarrollará en la ruta provincial N°6 y, en caso de lluvias, se cambiará al Polideportivo Municipal.

Luego, a las 19:45 horas, en Belgrano, hará lo propio con la reparación integral y extensión del Sistema Lumínico de las avenidas Libertad, Juan Domingo Perón y Loncharich, con una ceremonia en la intersección de las avenidas Libertador y Loncharich.

Tres Lagunas

Estas viviendas sociales están destinadas a la reubicación de familias asentadas a la vera de la ruta provincial N°6 y fueron construidas sobre terrenos fiscales municipales ubicados en lote 21 sección D manzana 71 bis, jurisdicción del Municipio, los cuales reúnen las condiciones técnicas, urbanísticas y legales ese fin.

El proyecto contempló la construcción de ocho viviendas sociales, en el marco de programas de vivienda solidaria, a ejecutarse de manera conjunta entre el Municipio y el Gobierno provincial.

Las viviendas estarán destinadas exclusivamente a la reubicación de las familias identificadas, conforme a criterios sociales y de vulnerabilidad habitacional, previamente evaluados por las áreas correspondientes.

La ejecución del proyecto tendrá un impacto social positivo directo, al mejorar las condiciones de habitabilidad, reducir situaciones de riesgo, fortalecer la inclusión social y contribuir al desarrollo urbano ordenado del Municipio.

Belgrano

La obra del mejoramiento integral del sistema de alumbrado público implicó la reparación integral y extensión de 55 cuadras con intervenciones en las avenidas Juan Domingo Perón, y Loncharich.

En la avenida Juan Domingo Perón se procedió a pintar todas las columnas metálicas que componen el sistema de alumbrado público de tan importante arteria de la localidad y se cambiaron 73 puntos lumínicos con artefactos led de 150 watts con su correspondiente comando de alumbrado público.

A su vez en la avenida Loncharich, se pintaron también las columnas metálicas y se cambiaron 94 puntos lumínicos con artefactos ídem a la anterior.







