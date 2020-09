“Formosa es la provincia que mejor viene resistiendo a la pandemia ” opinó Roquel

Rodolfo Ricardo Raúl Roquel, exdiputado nacional y exministro del Superior Tribunal de Justicia opinó sobre cómo el Modelo Formoseño enfrenta la pandemia de coronavirus. “Aunque la prensa porteña se haga la distraída, no caben dudas de que Formosa es la provincia argentina que mejor viene resistiendo a la pandemia, y mejor ha defendido a la vida de los formoseños”, subrayó el exmagistrado.Definió al Modelo Formoseño como “todas las políticas, obras y servicios que constituyen la actividad gubernamental del Estado provincial que no responden a necesidades aisladas, temporarias o meramente electorales, sino que están relacionadas entre sí en forma orgánica y con proyección al futuro para la elevación del nivel de vida de cada persona que integra el pueblo formoseño, sin exclusiones ni privilegios injustos”.En este sentido, aseguró que en el modelo establecido y ejecutado diariamente por el gobernador Gildo Insfrán y sus colaboradores, todo se hace armoniosamente. “Tal cosa no es fácil porque requiere un conocimiento profundo del territorio y sus habitantes, capacidad para proyectarse en el tiempo, especial aptitud para administrar los fondos públicos y una profunda sensibilidad humana y social”.“Dicen los clásicos que la prudencia es la principal virtud del gobernante y ella exige, a su vez, capacidad de previsión para evitar que con el correr del tiempo una acción no pierda utilidad o tenga efectos negativos. El que fuera presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, muy mal asesorado por los soviéticos, construyó la gran represa de Asuan para dar a su país energía barata y evitar la importación de petróleo”, precisó el doctor Rodolfo Ricardo Raúl Roquel.Describió que “hoy en día, Egipto gasta más en importar abono para su suelo de lo que gastaba en petróleo, porque las crecientes del Nilo ya no dejan su limo que, desde el tiempo de los faraones, permitía obtener dos cosechas anuales de trigo: sobra electricidad pero falta pan. Nasser fue un gran político y un gran patriota, pero carecía de doctrina y de modelo. Hoy su proyecto pan árabe quedó en el olvido”.Al hablar de la actualidad, consideró que como a todo el mundo, la pandemia por COVID nos tomó de sorpresa y señaló que “aunque la prensa porteña se haga la distraída, no caben dudas de que Formosa es la provincia argentina que mejor viene resistiendo a la pandemia, y mejor ha defendido a la vida de los formoseños”.“Esto no es casualidad sino que se debe gracias al Modelo. Nuestro sistema sanitario público pudo responder con prontitud y eficiencia, con nuestro personal sanitario de primera calidad y los bien dotados hospitales públicos y se pudo controlar con eficacia la entrada y circulación a la Provincia del maléfico virus y nuestro pueblo, lo mejor que tenemos, respondió con disciplina espartana a la convocatoria de su Gobierno”, concluyó el doctor Roquel en su análisis de la realidad actual frente a un virus que no conoce fronteras ni clases sociales pero sí de decisiones políticas para enfrentarlo.