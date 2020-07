Segundo pago IFE, aclaraciones generales

A partir del 15/07 comienza el cronograma para todas aquellas personas que no cargaron una CBU ni son beneficiarios de la AUH/AUE.Esto comprende a todos los titulares que en la actualidad les figura la leyenda “elegiste cobrar en un medio de pago…” Es probable que se hayan recibido consultas en las UDAIS/oficinas sobre estos casos. Son quienes no cargaron una CBU y se les asignó una entidad bancaria (Provincial o Nacional). En estos casos el titular no cargo nada o no tiene, actualmente, la opción para hacerlo.Las liquidaciones se van a estar realizando entre 10 a 20 días hábiles (el cronograma está determinado por la capacidad y organización de las distintas entidades bancarias)El pago se realizará mediante ventanilla de manera presencial (previa apertura de CBU por la entidad bancaria para pago de futuras prestaciones) mediante Banco Nación, Bancos Provinciales o Agentes Financieros Provinciales.Tanto la fecha y sucursal de pago el titular podrá averiguarlo ingresando al aplicativo donde cobro IFE de la página de ANSESEn los casos de pagos presenciales (por ventanilla de banco) para aquellos titulares con domicilios desactualizados (ej: el titular vive en Ushuaia pero está domiciliado en Corrientes y por ende fue asignado a una sucursal correntina) El BNA (la única entidad a la que le asignamos pagos en todo el país) puede realizar el pago intersucursal.Si un titular no concurre a la sucursal en el día de su acreditación, puede hacerlo en lo sucesivo sacando turno previo en la entidad informada.Los casos que la persona haya indicado una CBU, se le haya efectuado el pago y la cuenta se encuentre inhabilitada o suspendida se va a realizar un repago informando previamente al titular la modalidad del mismo.