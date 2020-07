Ballare presenta su primer función virtual el domingo 19 de julio

El mundo entero tuvo que cambiar a raíz del covid-19, reinventarse es una palabra que, pareciera, está de moda, y los artistas sabemos mucho sobre eso.Todos los años tenemos una presentación a mediados de año, y esta vez no queríamos dejarla pasar. Celebrar que podemos seguir bailando, a pesar de todo.El domingo 19 de julio , a las 19 horas, vamos a compartir un escenario virtual. Es la primera vez que se realiza una función de estas características en nuestra provincia. Desde el inicio de la cuarentena hubieron muchas funciones transmitidas desde las redes sociales, nosotros innovamos en una transmisión en vivo desde la plataforma Zoom, sin cortes y fusionando la danza, el teatro y lo audiovisual. Alumnos, ex alumnos y profesores preparamos coreografías y videos, que luego de un largo proceso de edición se transmitirán el día de la función, con la conducción de Gabriela Gaona. Las personas que asistan podrán disfrutar de un gran evento, desde la comodidad de su casa.En esta oportunidad se cobra una entrada muy accesible, que se abona por familia, y con lo recaudado se busca alivianar la situación económica, tanto de los profesores como del estudio, que se encuentra sin trabajar al 100% desde el 16 de marzo. Para poder adquirir las entradas solo hay que comunicarse (vía WhatsApp) al 370-4010118.La realidad de los artistas es muy complicada, estamos sin trabajar, o trabajando, en nuestro caso por ejemplo, al 30% de lo normal. Teniendo que mantener un espacio y gastos que no disminuyeron. Nos vamos reinventando, con las clases virtuales, eventos y ahora la función. Pero seguimos esperando respuestas a las propuestas presentadas a las autoridades provinciales y municipales.Agradecemos realmente a cada familia que sigue confiando en Ballare su formación, desde el staff de profesores seguimos trabajando para mantener y mejorar cada día la calidad de enseñanza, además de sabernos una gran ayuda para cada Niño, joven y adulto que se une nuestras clases, brindándole un momento feliz compartiendo danza.