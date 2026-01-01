La Subsecretaría de Empleo cerró el 2025 con más de 5900 personas beneficiadas en toda la provincia

La Subsecretaría de Empleo, dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia de Formosa, presentó su Informe de Gestión Anual 2025, con un balance altamente positivo: 5901 personas beneficiadas en todo el territorio formoseño a través de políticas públicas orientadas a la formación laboral, la inserción al empleo y el fortalecimiento del emprendedurismo.

Al respecto, Mariángeles Vicentín, a cargo de la Subsecretaría, destacó que “cerramos un año de mucho trabajo, con resultados concretos que reflejan una política pública de empleo sostenida, cercana a la gente y con fuerte presencia territorial”.

Durante el último año, la gestión consolidó una política activa de empleo con enfoque inclusivo y articulado, que permitió acompañar a trabajadores, trabajadoras, jóvenes y emprendedores en distintas etapas de su desarrollo laboral y productivo, tanto en la Capital como en el interior provincial.

Uno de los ejes centrales fue el desarrollo integral para la empleabilidad. En este marco, se realizaron 287 atenciones y asesoramientos personalizados vinculados al armado de currículum vitae, definición de perfiles laborales, planificación de trayectorias y preparación para entrevistas de trabajo. “Entendemos que mejorar la empleabilidad no es solo capacitar, sino también orientar, acompañar y brindar herramientas concretas para que cada persona pueda insertarse en el mundo del trabajo” señaló Vicentín.

En materia de formación laboral, se dictaron 118 cursos y talleres, con un total de 2124 personas egresadas certificadas. Las capacitaciones abarcaron oficios digitales, oficios manuales, rubros de alta demanda laboral, habilidades para el empleo y programas de mejora continua para empresas y profesionales.

Asimismo, se impulsaron acciones de inserción laboral y experiencia profesional que beneficiaron a 625 personas, a través de entrenamientos prácticos intensivos, prácticas profesionalizantes, la Expo Conexión Empleo y el Programa “Me Formo para Trabajar”, que articuló con 39 empresas locales. “El vínculo con el sector privado es clave para lograr una formación conectada con el empleo real y registrado”, afirmó.

El alcance territorial fue una prioridad de la gestión. Durante 2025 se desarrollaron 34 cursos y talleres en localidades del interior como Herradura, Pirané, Laguna Blanca, Riacho He Hé, General Belgrano, Pozo del Tigre y Las Lomitas, alcanzando a más de 900 beneficiarios. “Nuestro objetivo es que las oportunidades lleguen a cada rincón de la provincia, sin importar dónde viva cada formoseño o formoseña”, remarcó Vicentín.

El segundo gran eje estuvo orientado al desarrollo emprendedor. A lo largo del año se realizaron 1020 asesoramientos y 531 emprendedores participaron de instancias formativas. Se destacaron programas como Conexión Comercial, la Desarrolladora de Emprendedores y Capital Emprendedor, que permitió acompañar financieramente a 40 proyectos.

Un apartado especial tuvo la tercera edición del Programa Mujeres Emprendedoras, que alcanzó a 123 mujeres. “Promover la autonomía económica de las mujeres es una decisión política que atraviesa todas nuestras acciones”, subrayó.

Por último, los Mercados Comunitarios de Emprendedores se consolidaron como una herramienta clave para el autoempleo, con 2781 emprendedores participantes y ventas que superaron los $908 millones durante 2025.

“Estos resultados muestran que el Estado, cuando está presente y trabaja en red, puede generar más y mejores oportunidades de empleo y desarrollo para nuestra comunidad”, concluyó Vicentín.



