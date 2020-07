“El 80 por ciento de los jubilados le ganó a la inflación con los aumentos del Gobierno y un 10 por ciento le empató”

En una entrevista realizada ayer sábado para el canal Crónica, el diputado nacional por el Frente de Todos Ramiro Fernández Patri, remarcó que el aumento jubilatorio del semestre decretado por el Gobierno Nacional de 6,12 % para todos los jubilados y pensionados en marzo y en junio de este año, y comparado con la fórmula jubilatoria impulsada y aprobada durante el gobierno de Macri, es un repunte del poder adquisitivo de los jubilados y el mismo constituye un esfuerzo otorgado a las jubilaciones más bajas en la primera etapa del gobierno actual.”Tenemos que tener presente y recordar que entre 2015 y 2019 el poder adquisitivo del haber mínimo se retrajo 19,1 por ciento, es decir, esto significa que por cada 100 pesos que cobraba un jubilado de la mínima en 2015 pasó a cobrar el equivalente a 80,90 pesos en el año 2019. Desde diciembre del año pasado, hubo una recuperación de aproximadamente 7 puntos porcentuales respecto del promedio del año 2019", destacó Fernández Patri.Comparando inversión en jubilacionesSobre este tema, subrayó “hace algunos días leí un informe muy detallado del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que destaca que si se toman los montos mensuales destinados desde diciembre del año pasado hasta agosto de este año, la erogación total de ANSES ascendería a 1673 millones de pesos, mientras que con la fórmula previsional anterior del gobierno de Macri, el gasto hubiese sumado 1670 millones, es decir que con el gobierno actual se aportó 3 millones más a los jubilados. Obviamente poniendo el centro en ese 80% de jubilados que cobran la mínima, el 80 % de los jubilados le ganó a la inflación, un 10 % le empató y todavía queda un 10 % que hay que mejorar que son de las jubilaciones más altas".En ese sentido, el licenciado Ramiro Fernández Patri indicó que “la fórmula de movilidad aprobada en diciembre de 2017 planteaba que las jubilaciones aumentaran en forma trimestral basadas en la inflación ocurrida seis meses atrás del aumento. Todos sabemos que con la inflación récord en 2018 y 2019, los aumentos corrían de atrás y las jubilaciones perdieron 14 puntos frente a la inflación entre 2017 y 2019. Macri cambió la fórmula de las jubilaciones poniendo énfasis en que la inflación iba a bajar y ese fue su principal error, en aquel momento habían estimado que la inflación para el 2018 iba a ser del 24% y terminó siendo del 44%, habían estimado que para el 2019 la inflación iba a ser del 16% y terminó siendo del 55%".En razón de ello, Fernández Patri precisó que: “Si se hubiera mantenido la fórmula impulsada por Macri, el aumento a todos los jubilados hubiera sido de 11,56 por ciento en marzo y 10,9 por ciento en junio, correspondiente al tercer y cuarto trimestre de 2019. Sin embargo, con la decisión de suspender la aplicación de esa fórmula y con los aumentos por decreto y los tres bonos por 13 mil pesos, las jubilaciones más bajas aumentaron por encima de lo que les hubiese correspondido con la fórmula suspendida, lo que representa a más de la mitad de los jubilados".“Si bien se suspendió la fórmula de movilidad jubilatoria, lo que hizo Alberto Fernández es priorizar a aquellos que la han pasado peor en estos últimos 4 años, que son la base de la pirámide, que son el 80 % de los jubilados que cobran la mínima. Y aparte de que se aumentó por decreto, tienen un extra con los bonos que implican que estén el 80% de los jubilados por encima de la inflación y a su vez hay que sumar que, ahora sí existen remedios gratis, ahora sí se congelaron las tarifas de los servicios públicos y ahora si se congelaron los alquileres", destacó el diputado.“Nuestro compromiso como diputados del Frente de Todos"Por lo expuesto, Fernández Patri precisó que “La región de América Latina tiene un desenvolvimiento demográfico con un envejecimiento muy fuerte y a pasos acelerados. Sin duda que en los próximos años habrá más discusiones sobre cómo afrontar todo lo relacionado a la finalización de la vida laboral y las coberturas jubilatorias.No debe asustarnos dar estas discusiones, sino por el contrario, debe convocarnos a ser creativos y pensar, en el marco de un contexto regional pero también mundial, cómo se afronta esta cuestión en el marco del derecho comparado.Tenemos que seguir trabajando, porque el gobierno de Macri llevó la brecha a límites muy difíciles de recuperar en el corto plazo y no obstante, a pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional que encabeza Alberto Fernández, aún la brecha con el poder adquisitivo de 2015 se mantiene en torno de 12 puntos menos".Al respecto, el diputado formoseño Fernández Patri también advirtió que “con la IFE fue manifiesto la cantidad argentinos que se encuentran en una situación muy vulnerable, para atacar ese problema hay que incentivar la producción y el empleo. Nosotros entendemos que incentivando el consumo se genera un círculo virtuoso de la economía, ahora tenemos una particularidad que es la pandemia y tenemos que tratar de salir de esta situación, pero nuestro proyecto político, el modelo que lidera el presidente Alberto Fernández va a estar siempre buscando incentivar que las grandes mayorías populares puedan acceder a niveles de consumo que reactiven la economía y salir de esta situación donde quebraron 24000 pymes y donde 165000 trabajadores se quedaron sin trabajo y muchos pasaron a ser monotributistas ".Sobre esto, Fernández Patri agregó puntualmente que “el Sistema de Seguridad Social es parte del sistema económico y se financian los jubilados con la cantidad de trabajadores activos que hay, y en el gobierno de Macri lo que hubo justamente, es una pérdida de la cantidad de empleos, por ejemplo, estas 24500 pymes y los 165000 puestos de trabajo que desaparecieron, haciendo que quede desfinanciado el Sistema de Seguridad Social".“Insisto que el sistema previsional es parte del sistema económico, es un sistema solidario y de reparto y se compone a su vez con un fondo de garantía que se financia con un 25% del aporte de los trabajadores, 25% del aporte de los empleadores y un 50% por los impuestos generales. Entonces nosotros tenemos que ir a la fuente de generación de recursos que es la economía en su conjunto.” sostuvo el diputado formoseño.“Soy diputado del bloque oficialista y como tal, con toda seguridad, acompañaré las iniciativas legislativas que en su momento, eventualmente, puedan provenir del gobierno nacional en este aspecto, porque no tengo la menor duda que el Gobierno Nacional no va a proponer nada que sea en desmedro de los derechos, sino por el contrario, siempre estamos en una actitud proactiva para poder ampliar y mejorar los derechos. " cerró Fernández Patri.