Formosa registra dos nuevos casos de coronavirus y seis personas se encuentran en estudio

Ascienden a la fecha 43 casos diagnosticados con COVID-19. Tres mujeres y 39 hombresDos nuevos casos de coronavirus se confirmaron este domingo en Formosa, en tanto seis personas se encuentran aisladas en el Hospital Distrital 8, ascendiendo a 43 los casos diagnosticados hasta la fecha en la Provincia. Tres de ellos son mujeres y 39 hombres.Así lo informó el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, durante la conferencia de prensa que contó con la presencia de los ministros Jorge Oscar Ibáñez y Jorge Abel González, junto a los médicos Mario Romero Bruno y Julián BiboliniEn la oportunidad, se informó que en las últimas 24 horas se diagnosticaron dos casos positivos a coronavirus. Se trata del caso sospechoso reportado el sábado de un hombre de 63 años, aislado en el Hospital Distrital Nº 8, que presenta síntomas leves de dolor de garganta y cefalea; y una joven de 16 años, asintomática, hija de un paciente que diera positivo anteriormente, perteneciente al circuito 2 de la planta alta del Centro de Alojamiento del Juan Pablo II. Ambos pacientes fueron derivados al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19. 2Al día de la fecha, se encuentran aislados seis pacientes en el Hospital Distrital Nº 8 como casos sospechosos por protocolo. Se trata de cuatro hombres de 28, 46, 53 y 59 años pertenecientes al circuito 1 del Centro de Alojamiento Juan Pablo II, que presentan síntomas leves; y dos personal de salud, sin fiebre, de los cuales uno pertenece al Hospital Interdistrital Evita, que presenta dolor de garganta y muscular, y el otro perteneciente al Hospital Distrital Nº 8, que presenta tos y dificultad respiratoria. A los 6 pacientes se les tomaron las muestras respectivas y se esperan resultados para las próximas 24 horas.Hasta la fecha, se diagnosticaron 43 casos positivos a coronavirus: 3 mujeres y 40 varones. La totalidad de estos pacientes continúan internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, encontrándose en buen estado general. De ellos, 36 evolucionan sin síntomas a la fecha, seis evolucionan con síntomas leves y un paciente presenta síntomas moderados, evolucionando favorablemente.Asimismo, en las últimas 24 horas fueron realizados 152 test. Con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 2.302 los test realizados en la provincia, con una positividad de 1,82%.Controles en la vía públicaFueron controladas 11.310 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la Provincia. Fueron judicializadas 327personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 5.713vehículos y se secuestraron 52de ellos y una embarcación. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 27automóviles y 21motocicletas.Asimismo, fueron notificadas 255personas por no usar el barbijo en la vía pública.Fiscalización de comerciosLa Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario detalló que en la semana fueron fiscalizados 60 comercios en el interior provincial y la ciudad capital, con 79 actas de infracción, secuestro de 3.800 kgs de alimentos no aptos para el consumo, y clausura preventiva de tres locales. En relación a los controles bromatológicos realizados ayer por la Municipalidad de la ciudad de Formosa se inspeccionaron cinco comercios, labrándose cuatro actas de infracción, y clausura de 16locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.DengueEste lunes continuará la fumigación espacial contra el dengue en localidades del interior provincial y capital. A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se realizará en los barrios 25 de Mayo, Bolsón Grande, Km. 1, 2 y 3 de Clorinda, centro de Pirané y Stella Maris, Inmigrantes, Las Orquídeas, Mariano Moreno y Don Bosco de la ciudad capital. El trabajo de descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Vialidad Provincial se llevará a cabo en el barrio Stella Maris.“Comprovincianos, hoy es un día especial, que todos los hijos esperamos durante el año. El Día del Padre es un momento de encuentro siempre, ya sea físico, como también espiritual. En esta ocasión, en la que vivimos momentos singulares, el amor que se expresa habitualmente a través de abrazos y besos que damos o recibimos como padres, deberá manifestarse, en muchos casos, a través de la sana distancia que nos permita cuidar la salud y la vida de las personas que más amamos. Esta circunstancia, lejos de amedrentarnos, nos deben fortalecer, pues más allá de la forma en que lo exterioricemos, el amor siempre es cuidar al otro, y es también la principal fortaleza que tenemos para enfrentar, como individuos y comunidad, a esta pandemia. No bajemos los brazos. Más unidos que nunca. Más firmes que nunca.En Formosa, no se rinde nadie”, concluyó el parte N° 100 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.