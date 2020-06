Samaniego: “El IASEP es una institución que abona en tiempo y forma”

El diputado provincial, Dr. Agustín Samaniego, se refirió a la situación del sistema de salud público y privado en el contexto de emergencia sanitaria que atraviesa el país y la provincia.Al respecto, el legislador expuso que “es imprescindible” señalar algunos aspectos relevantes para el análisis de la situación general y particular.En primer lugar, Samaniego respondió a una solicitada firmada por sanatorios, clínicas, institutos médicos y profesionales, que afirman que el sector privado de la salud en Formosa, “se encuentra en riesgo” y sostuvo que” hacer una valoración sin tener en cuenta el contexto en el que estamos viviendo es partir de una premisa errónea”.“El mundo vive un momento histórico crítico, fruto de una Pandemia que en menos de 6 meses alcanzó a 9 millones de contagiados y cerca de 500.000 muertos con repercusiones negativas que aún estamos lejos de poder dimensionar en su totalidad, tanto en lo sanitario, como lo social y económico”, declaró.En ese sentido, el jefe del bloque justicialista en la Legislatura, recordó que la CEPAL pronosticó que será la mayor caída de la que se tenga registro en Latinoamérica. Las proyecciones, indican perdidas que superan el 5,3% del PBI en la región y más del 6% para la Argentina.“Los primeros registros ponen de manifiesto la gravedad de la situación: la actividad industrial nacional cayó 18,3% en abril. Asimismo, las estadísticas demuestran que las pérdidas económicas fueron similares en todo el mundo. En Chile la actividad económica se hundió un 14,1% en abril, mientras que en Brasil el derrumbe fue del 9,7% para el mismo periodo. En Estados Unidos mientras tanto, hay un récord de desocupados que ya superan los 30 millones”, detalló.Además, Samaniego aseveró que, con excepción del sistema financiero y las grandes corporaciones de venta de alimentos, “la crisis golpeo a todos los sectores”, ya que la recaudación impositiva en Argentina “se desplomó” y con ello, la coparticipación.“La provincia de Formosa, que ya había perdido más de U$S1.000.000 millones durante el gobierno de Macri, recibió en los últimos 3 meses, un 39,2% menos de coparticipación en términos reales con respecto al año pasado. Aun así, ha pagado todas sus obligaciones en tiempo y forma, incrementado un 15% los salarios públicos”, precisó.Y agregó: “En esta crisis tan profunda ningún sector puede erigirse como el más importante, ni el más ‘necesario’, y menos aún arrogarse como el más ‘relegado’. No solo por la falsedad de esta afirmación, sino también por la falta de empatía manifiesta que ello conlleva”.Por otro lado, el profesional recordó que la pandemia y las medidas sanitarias tomadas para evitar su propagación, recomendadas por la comunidad médica científica, traen consigo la merma en las facturaciones de la mayoría de los servicios, incluido, los sanitarios y que este fenómeno “se da en todos los lugares del mundo, en todas las provincias argentinas, y Formosa no está exenta”.“Es de destacar que, en nuestra provincia hasta ahora la respuesta, tanto en prevención como en atención del COVID-19, ha sido asumida integralmente por el sistema público de salud”, remarcó.Y aclaró: “Todas las prácticas diagnósticas, de atención ambulatoria y de internación, han sido prestadas por los efectores públicos sin distinción de cobertura. La alta inversión en salud, en todos estos años, y el fortalecimiento para enfrentar esta pandemia, instituyen al Estado Provincial como garante del acceso a la salud de manera equitativa para todos los formoseños”.En otra línea, el legislador aseguró que todas las empresas que han tenido dificultades para abonar los sueldos a sus trabajadores fueron asistidas de manera directa por medidas del Gobierno nacional, con medidas como el Programa de Recuperación Productiva (Repro) o la asignación complementaria al salario a la cual todas las empresas prestarias de salud podían acceder.Como también a un tratamiento impositivo preferencial a empleadores de las actividades del ámbito de la salud, que incluye la reducción de contribuciones patronales respecto de los profesionales, técnicos, auxiliares y ayudantes que presten servicios en el sector.Con respecto a la obra social provincial, diputado señaló con firmeza que “el manejo económico-financiero se efectúa con un alto grado de responsabilidad, para garantizar la sustentabilidad en el tiempo” y que “cuidar a la obra social y a los afiliados es el primer y único mandato que se tiene”.“El IASEP es una institución que abona en tiempo y forma los servicios médicos y sanatoriales a las prestatarias. Esta situación de pago en término es casi una excepción si la comparamos con el retraso, débitos y recortes que realizan otras obras sociales de estatales de otras provincias y la mayoría de las obras sociales nacionales”, expresó.Por último, Samaniego reflexionó: “Los tiempos que atraviesa el mundo, la Argentina y nuestra provincia, exigen de la más alta solidaridad de todos como individuos, y de todos los sectores de nuestra comunidad. Como nos advierte nuestro Santo Padre, “El riesgo es que nos golpee un virus todavía peor, el del egoísmo indiferente, que se transmite al pensar que la vida mejora si me va mejor a mí, que todo irá bien si me va bien a mí”.