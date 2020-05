Vera: “En medio de la pandemia se pone en evidencia la importancia fundamental de un Estado presente”

Durante la histórica sesión virtual de la Legislatura de Formosa, donde se aprobó la prórroga de la Ley de Emergencia Económica, el diputado provincial por el Partido Justicialista (PJ) Rodrigo Vera subrayó que “en el medio de la pandemia se pone en evidencia la importancia fundamental que tiene un Estado presente que planifica, toma las medidas de prevención y establece las prioridades de a quién debe defender”.Inició su exposición durante la sesión marcando que “realmente es difícil mantener una conversación o un debate cuando se omite la realidad, se la recorta, se la malinterpreta y se la tergiversa, pero aún así me genera admiración ese contorsionismo rudimental para hacer creer que los cuatro años de macrismo estuvieron bien y que este problema que hay ahora es fruto de lo que tenemos hace 30 años todos”.“En el fondo lo que queda claro en el trasfondo de esta discusión es la enorme diferencia ideológica que tenemos sobre el rol del Estado. Enorme”, puso de relieve el legislador.Apuntó que “con lo que escuchamos (en la sesión) de los argumentos para estar en contra de esta ley de emergencia económica por parte de la oposición, la UCR, Frente Amplio Formoseño, el bloque Floro Eleuterio Bogado y distintas marcas que serían Cambiemos queda en claro es que ellos creen que hay un Estado que está avasallando al individuo”.“Hoy, especialmente en el medio de la pandemia, se pone en evidencia la importancia fundamental que tiene un Estado presente que planifica, que toma medidas de prevención, que cuando hay un problema toma las acciones de mitigación y que establece las prioridades de a quién debe defender. Y esa es la palabra clave: a quién debe defender”, diferenció.Expresó su asombro porque “cada vez que discutimos la Ley de Emergencia la principal preocupación de los radicales es el abogado que le hace juicio al Estado. Cuándo va a cobrar, cómo vamos a hacer para sacarle esa plata al Estado, cómo puede ser que hay que esperar para cobrar… ésa es la única preocupación”, reprochó, haciendo referencia a lo manifestado por el radical Osvaldo Zaráte, quien “textualmente dijo que cuando hablamos de leyes de emergencia se afecta las libertades de los que hacen negocios con el Estado. Nada más que decir. Ahí está la síntesis de la preocupación del Radicalismo”.“Tenemos una visión ideológica completamente distinta del Estado, porque para nosotros la verdadera democracia es hacer lo que el pueblo quiere y defender un solo interés: el del pueblo. El Estado está para eso y tiene que tener todas las herramientas necesarias para planificar y ejecutar políticas de salud, no cualquier política, tiene que ser universal, inclusiva, eficiente y preparada para contingencias, como tenemos en Formosa”, acentuó.Categórico, el doctor Vera enfatizó que “por más que todos los argumentos de ellos sean que con esta ley de emergencia el gobernador Gildo Insfrán podría hacer esto, podría endeudarnos de esta manera, a la experiencia y a los datos me remito, están hablando de una de las provincias mejor administradas de la República Argentina”.“Les guste o no, están hablando del mejor gobernador que tiene la República Argentina de este momento y hace mucho tiempo”, manifestó, tajante, indicando que “si no les gusta aceptarlo, miren los indicadores económicos, la evolución de los indicadores sociales y sanitarios. Miren cuál es el estado hoy de la provincia de Formosa a comparación de las provincias hermanas”.A su entender, los opositores “nunca van a encontrar la altura o la mirada superior o el objetivo superior de acompañar un proyecto desde el Gobierno que busca el bienestar de todo el pueblo. Y no es necesario ser peronista para eso, basta con querer a Formosa y a su gente. Pero a todos los formoseños, no solamente a los que les hacen juicio al Estado, o a los que tienen una posición privilegiada y buscan desde esa manera hacer valer sus privilegios”.Luego, el diputado Vera hizo referencia al endeudamiento récord e histórico contraído durante los cuatro años de mandato del expresidente Mauricio Macri.“Escuché hablar (en la sesión) con mucha sorpresa de que el Gobierno de Néstor Kirchner nos endeudó, cuando es el Gobierno que llevó adelante el proceso de desendeudamiento más importante, no sólo de la historia argentina, sino uno de los mejores desendeudamiento del mundo, con la mayor quita de porcentaje de deuda que se haya dado hasta ese entonces”, recalcó.Remarcó que “la palabra que más usó el expresidente Mauricio Macri además de grieta fue pesada herencia. La República Argentina para los próximos cuatro años tiene la friolera de 200 mil millones de dólares de vencimientos de deuda. En los próximos cuatro años todos los argentinos tenemos que pagar 200 mil millones de dólares”.“Los doce años de Néstor y Cristina Kirchner representan 62 mil millones de esa deuda porque esa era la deuda que había hasta 2015 y de ahí en adelante 137 mil millones de dólares es vencimiento de deuda entre el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre del 2019. El proceso de endeudamiento más rápido de la historia argentina”, reprobó el legislador del PJ-Formosa.Sostuvo que “teniendo en cuenta esto no puede decir que no tienen nada que ver porque realmente son los responsables de casi el 70% de todos los vencimientos que tiene la República Argentina y encima en dólares, ya que distinto es lo que teníamos hasta 2015 que mucho más la proporción en pesos que lo que quedó finalmente en 2019. Esa deuda que estaba en pesos la dolarizaron y ya sabemos las consecuencias”.A su vez, durante su alocución, el doctor Vera consideró “muy llamativo que (a los opositores) les preocupe que no vaya a haber control legislativo del endeudamiento que pueda tomar el doctor Insfrán, cuando el Gobierno Nacional anterior hizo un festival de endeudamiento en dólares del país y también insistía a los gobernadores que siguieran el mismo camino”.Tras advertir que “hubo un crecimiento de la deuda exponencial de muchísimas provincias”, fue contundente al interrogar: “Adivinen quién no tomó un dólar de deuda en ese contexto. Gildo Insfrán, el gobernador que tanto les preocupa a ustedes con su conducta financiera”.Se trata, apreció, del Gobernador “más responsable en el manejo de la deuda pública y que además tuvo la previsión de tener un fondo contracíclico para poder garantizar tanto el pago de los sueldos como las obras públicas ante las calamidades que hemos sufrido: la primera fueron los cuatro años de Macri y la segunda, las consecuencias de la pandemia”.Ahondó en esa línea al recordar que “cuando Macri tomó la deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue el mayor crédito de la historia de ese organismo, no pasó por el Congreso de la Nación. La tomaron por decreto, con lo cual todo este discurso ‘republicano’ y de control ciudadano que escuchamos acá no lo escuchamos en ese entonces”.Ahora, desde el Gobierno Nacional del presidente Alberto Fernández, que lleva sólo cinco meses de gestión, “estamos tratando de hacer magia para ver si no caemos en un default, que virtualmente ya está funcionando así”.En el tramo final de su discurso, el legislador fue terminante al sentenciar que “ése es el corolario de toda una política de cuatro años de inserción al mundo que realmente fue un fracaso, mencionando asimismo que los opositores formoseños “tampoco dijeron nada cuando perdimos prácticamente un tercio de la coparticipación en dólares, nos recortaron los fondos del presupuesto y pasamos a estar en el último lugar de la asignación de fondos por aportes del Tesoro de la Nación y de las inversiones por ubicación geográfica”.“Así que hagan todo ese contorsionismo para poder defender esos cuatro años nefastos, quizás les sirve a los radicales y macristas locales para poder contárselo a su gente, pero al pueblo formoseño no se le puede mentir”, aseveró.Para finalizar, reflexionó diciendo que “la historia, cuando analice todo este período y que la Argentina tuvo pasar una de las peores crisis sanitarias, económicas y sociales, creo que va a ver a Gobiernos que han priorizado la vida, que se han planificado a lo largo del tiempo y que han logrado con eso salvar muchas vidas. Y creo que en ese análisis Formosa, la gestión del gobernador Insfrán va a tener un lugar privilegiado porque así es nuestra ideología, así es el Modelo Formoseño”.“Nos genera un profundo orgullo porque sabemos que hay un Gobernador y un proyecto político que nos protege y nos incluye a todos y a todas, utilizando el Estado y la política como herramientas de transformación”, concluyó.