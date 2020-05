González aclaró: “No vamos a permitir que nos amenacen con cortes de ruta”

Lo hizo al referirse a un grupo de personas que, desde el Chaco, presiona para ingresar a Formosa sin haber obtenido del gobierno provincial el correspondiente permiso. Se encuentran instalados momentáneamente en Puerto Eva Perón, en el límite con Lucio V. Mansilla, sobre la ruta nacional 11.El ministro de Gobierno, Jorge Abel González, se refirió a la situación que atraviesa un grupo de personas que intenta ingresar a Formosa, durante la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19.Al respecto, señaló que el grupo había solicitado el ingreso a la Provincia sin aguardar la fecha para hacerlo. Indicó que la provincia tiene prioridades y establece un orden de ingreso y lamentó que hayan viajado sin esperar su turno.“Pero de esa manera no van a poder ingresar, ni tampoco vamos a aceptar que nos amenacen con cortes de ruta”, advirtió el funcionario.“No tenemos ninguna voluntad de malquistarnos con alguien, al contrario, tenemos una responsabilidad que es el cuidado de la salud de todos los formoseños e insistimos en que no vengan si no tienen la fecha de ingreso a nuestra provincia”, reiteró el jefe de la cartera de Gobierno.Aclaró que en el caso de estas personas- más de veinte- viajaron con una certificación de circulación que no los habilita a ingresar. “No vamos a permitir que nos presionen de ninguna manera, porque el interés del pueblo formoseño de cuidar su salud está por encima de cualquier presión particular que podamos tener”, insistió.En ese marco destacó Gonzalez que la provincia no descuidará el estatus sanitario alcanzado y renovó su energía en el cuidado de los accesos, ante la “posibilidad de que una persona intente eludir nuestros controles sanitarios”.Fue allí que comentó dos episodios llamativos que protagonizaron camioneros. En el primero, una persona declaró en sede policial que había ingresado a Formosa evitando controles en el camión de una empresa embotelladora y distribuidora de gaseosas, con asiento en Formosa. “Ello nos permitió ubicar rápidamente al transportista y proceder al secuestro del camión. Ambos, están cumpliendo cuarentena obligatoria”, detalló.El otro caso, involucra a un camionero que provenía de Santa Fe, y se desvió del corredor sanitario previsto, ingresando a Herradura. La intervención policial permitió detectar en el interior del camión a un efectivo de Gendarmería Nacional.“El gendarme no tenía que haber estado en contacto con ese camionero porque proviene de una provincia que no sabemos cuál es su situación sanitaria. Entendemos la solidaridad de transportar a alguien, pero el horizonte hoy es la salud pública, el cuidarnos”, destacó.En ese sentido, señaló: “Hay algunos ciudadanos que todavía no asumen que estamos en una situación epidemiológica delicada, nuestro enemigo es muy poderoso, se ensaña con los más débiles. Hay personas que no toman conciencia que la congregación de gente es un riesgo y organizan fiestas, asados, actividades que conjugan la presencia de personas y falta de cuidados”.