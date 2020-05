Ibáñez: “La única forma de enfrentar la pandemia es con un Estado presente”

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, defendió el modelo formoseño como así el que encabeza el presidente Alberto Fernández contra el modelo neoliberal que se pretendió imponer en el país, poniendo como ejemplo cómo la pandemia está causando estragos en países del primer mundo que desarticularon su sistema de salud público y dejaron en manos privadas la atención sanitaria.El titular de la cartera económica provincial participó del informe diario del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, oportunidad en que explicó las últimas cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) sobre variación mensual nacional de precios; dio a conocer el cronograma de pagos de este viernes y del lunes; se refirió al importante convenio para obras firmado precisamente en el Día del Trabajador Sanitarista; habló del compromiso de pagar en tiempo y forma el aguinaldo y defendió el modelo formoseño.El doctor Ibáñez consideró necesario comunicar la información difundida este jueves por el INDEC respecto a la evolución en todo el país de la marcha de los precios al consumidor. Al respeto, precisó que la variación mensual nacional del nivel general de precios, que se mide por un índice que se llama IPC (Indice de Precios al Consumidor) fue del 1.5 % y aclaró: “Todos podríamos decir, entonces, que los precios aumentaron nada más que un 1.5 % pero ésta cifra es un promedio. Cuando vemos en detalle, los mayores aumentos en el mes de abril desgraciadamente se da en los alimentos y bebidas no alcohólicas con el 3.2 %, más del doble del promedio de los otros precios”.Aquí consideró oportuno interrogarse e interrogar respecto a “qué nos está pasando en un momento en que hay cuarentena, las tarifas están congeladas, el Estado está presente y controlando todos los días en todas partes, pero los precios de los alimentos se nos siguen disparando”. La respuesta no se hizo esperar: “Creemos que tenemos que acentuar los controles sobre todo en los formadores de precios, en quienes transportan alimentos e incluyen más ganancias y están vendiendo alimentos, y tal vez están remarcando de una forma que no es la más deseada por toda la sociedad”.Precisó que la variación de precios viene en descenso desde diciembre, enero, febrero, marzo y abril, con un índice interanual del 45.6 % de incremento de los precios en la Argentina. “Esta variación mensual indica que se mide alimentos (3.2%) y bebidas no alcohólicas; el 1.5 % es el nivel general y se va desplazando hasta llegar al mínimo, que se da en educación y comunicación. Aquí es bueno aclarar que se habla de la educación privada que está en el 1.5 % negativo porque en el último mes cayeron los ingresos por el no pago de las cuotas. Pero si se analiza antes de la pandemia, hay meses que los aumentos de las cuotas están por sobre el límite”, describió el ministro de Economía.En cuanto al cronograma de pagos que se cumplió este viernes, precisó que cobraron beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, DNI terminados en 5; Asignación por embarazo, DNI terminados en 4. Quienes están incluidos en el programa de la Tarjeta Alimentar, con DNI terminados en 5, recibieron una acreditación.También cobraron los pensionados provinciales, con DNI terminados en 8 y 9; en tanto se desarrolló en perfectas condiciones y cumpliendo todas las medidas preventivas establecidas en los protocolos sanitarios, el pago especial del IFE, a través de los cajeros móviles del Banco Formosa, en Juan G Bazán, Pozo del Mortero, Los Chiriguanos, Pozo de Masa, Villa Dos Trece y Laguna Naineck.Continuó el pago del IFE por ventanilla en todas las sucursales del BF, a beneficiarios cuyos DNI terminan en 2 con apellidos de la “A” a la “L”. Quienes optaron por cobrar a través de la Red Link, con DNI terminados en 3; Red Banelco, DNI terminados en 7 y con CBU, DNI terminados en 7, percibieron la ayuda social.En cuanto a las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cobraron quienes tienen DNI terminados en 5 y cuyos haberse no superan la suma de 17.859 pesos.El lunes, el operativo especial de pago del IFE continuará en las localidades de: Villa Escolar de 7 a 9 horas; Tatané, de 7 a 9 horas: Herradura de 10.30 a 13 horas; Riacho He Hé a partir de las 7 horas; Colonia Pastoril, de 7 a 8.30 horas y Buena Vista, a partir de las 10.30 horas. El pago del IFE se cumplirá en todas las sucursales del BF, a beneficiarios con DNI terminados en 2 con apellidos de la “M” a la “Z”.El funcionario provincial destacó la firma del importante convenio que beneficia a esta capital y a varias localidades con obras de acceso al agua potable y de saneamiento cloacal, precisamente en el Día del Trabajador Sanitarista. Reseñó que en 1874 se colocó la piedra fundamental para construir en la ciudad de Buenos Aires la primera planta de tratamiento de agua potable, precisamente después de tres años de una epidemia muy grande de fiebre amarilla en esa provincia. Estudios posteriores hicieron que se adoptase esta decisión y valoró que fue en 1947, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón que se instituyó el Día del trabajador sanitarista.Indicó que la firma del convenio se concretó en la mañana de este viernes, por videoconferencia, entre el gobernador Gildo Insfrán y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, con la participación del titular del ENHOSA, Enrique Crespo y contempla obras fundamentales de acceso al agua potable y saneamiento.“Además de mejorar la calidad de vida de los formoseños, las obras tendrán un impacto muy importante en la generación de empleo. La obra pública genera inmediatamente empleo y es una muy buena noticia en el Día del trabajador sanitarista”, consignó el ministro y explicó que “ENHOSA es el organismo que aprueba técnicamente los proyectos, luego se firma el convenio específico de obra por obra y se realiza la licitación pública correspondiente”.Consultado en la conferencia de prensa sobre la posibilidad de un aumento de sueldos a partir del segundo semestre, el ministro de Economía provincial respondió: “Cuando se dio el incremento del 15 % a los agentes estatales tanto activos como pasivos, recordarán que manifestamos en primer lugar que era una de las pocas provincias que otorgaba un aumento de sueldos; y en segundo lugar, que era un aumento que cubría tentativamente el primer semestre y veríamos al finalizar del mismo, la marcha de las finanzas”.En este contexto, añadió: “Vamos a esperar. Todos sabemos que la marcha de las finanzas públicas nacionales, provinciales y municipales no es la mejor. Hay una caída muy grande de la recaudación fiscal que hace que hoy nuestra preocupación fundamental, además de garantizar el pago de los sueldos, es el aguinaldo. Tenemos doce meses de Coparticipación de Impuestos pero pagamos trece meses. Nuestra preocupación está fijada en el pago del aguinaldo, creo que no vamos a tener ningún tipo de inconvenientes pero analizamos día a día la marcha de la economía. Analizaremos, veremos y oportunamente informaremos”.