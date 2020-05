La epopeya perinense: contener el Covid-19 en medio de una sequía histórica

A 17 kilómetros de la provincia de Chaco, (y a solo 40 kilómetros de Pampa del Indio, comunidad donde se registraron casos positivos de coronavirus), con un extenso límite marcado por el río Bermejo y con una escasez hídrica que agotó el reservorio urbano de la comunidad, Diego Romero, intendente de Subteniente Perín, narró en primera persona la ímproba lucha de su pueblo en la primera línea de contención de la pandemia.“Siempre hablo con mi pueblo acerca de que primero está la salud, la vida y veo que hay una gran responsabilidad de toda la comunidad, trabajando en conjunto, dejando de lado las diferencias de toda índole”, aseveró Romero.Con tantos afectos, vínculos humanos de amistad, de familia y de amor entre formoseños y chaqueños, de los que el Bermejo, más que obstáculo, fue torrentoso testigo; Perín es un punto clave a tener en cuenta para evitar el ingreso del virus a territorio formoseño.Al ser consultado sobre esta realidad, el mandatario comunal señaló: “todos y cada uno de los perinenses, nos hemos convertido en soldados para controlar el limite interprovincial, con trabajo arduo, donde el horario es algo secundario”.Con la sequía que se cierne sobre esta parte del mundo, el agua es un líquido más vital que nunca, ya que en el actual contexto, es un elemento fundamental para mantener la higiene y desinfección, medidas centrales para prevenir el coronavirus. “No llueve hace más de 6 meses, teníamos un reservorio de agua que es una laguna que nunca se secaba, ahí teníamos la toma, ahora se secó y solo se ve suelo agrietado”, explicó.Ante esta situación, se comunicó con las autoridades provinciales, se estableció un plan de recolección y distribución de agua para el casco urbano de Subteniente Perín y todas las comunidades de su zona de influencia. La consigna del quinto piso de Belgrano 836 era clara: “ningún poblador de la zona sin agua”.Desde el Servicio Provincial del Agua Potable se enviaron dos camiones cisterna de 30 mil litros que se apostaron en la localidad y que realizan viajes diarios para abastecer a la planta potabilizadora.Otro transporte de líquidos fue afectado a proveer colonias y paraje, estableciendo un cronograma de choferes y equipos mecánicos para que toda la semana el agua llegue a cada comunidad a la hora y día fijado de acuerdo al cálculo preestablecido para que no falte en ningún momento.“Aunque algunos pongan en duda y digan “como puede ser que en Formosa no haya coronavirus”, me siento orgulloso de acompañar este modelo de provincia del gobernador Insfrán, quién tomó las decisiones políticas precisas y por eso hoy vivimos esta realidad. Y nosotros, desde Subteniente Perín, estamos poniendo el pecho, acompañando a nuestro gobernador y protegiendo a todos los formoseños en el límite que surca nuestro pueblo”, finalizó.