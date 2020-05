Formosa gestiona que el paso de Loyola funcione las 24 horas y así evitar espera de camiones

En Clorinda habilitaron parque cerradoEl ministro de Gobierno, Jorge González informó en la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVIDD 19 que la provincia gestiona habilitar el paso fronterizo de Loyola las 24 horas a fin de evitar que muchos transportistas que pasan por el territorio provincial queden varados en Clorinda. Se encontraron con el obstáculo de Aduana, que trabaja en el horario de 8 a 16 horas.En un principio, el funcionario detalló las medidas sanitarias de ingreso a la provincia, con controles integrados entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Policía y la toma de temperatura obligatoria para los choferes.“Quienes vienen a dejar su mercadería, establecimos el protocolo de bioseguridad, utilización de elementos de bioseguridad e incluso el protocolo que debían tomar las personas que tomaran contacto con la carga y el transportista” señaló.Comentó también que “establecimos una medida sanitaria muy importante, que fue copiada por otras jurisdicciones provinciales, puesta de resalto en distintas reuniones nacionales en las que participamos, que es la organización de corredores sanitarios seguros. Cuando un transportista ingresa a la provincia tiene que hacer una declaración jurada con los lugares a los que debe ir y se imprime una hoja de ruta con las distintas postas policiales y sanitarias que debe cumplir, con los horarios determinados, para controlar el paso de ese transportista”.“A los que ingresan a la ciudad de Formosa, se le entrega un dispositivo electrónico, que permite hacer su seguimiento de manera satelital en tiempo real, y que cumpla la hoja de ruta, asignada. Cualquier irregularidad, iniciamos las medidas correspondientes” señaló.En el caso del transporte internacional, “aplicamos los mismos criterios en su paso por la provincia de Formosa” señaló aunque comentó que con las fronteras cerradas hay una limitación limitada en tiempo de los organismos nacionales.“Eso hace que muchos transportes que ingresan a la provincia y tienen que cruzar hacia el Paraguay quedan varados en territorio formoseño. Hemos realizado dos gestiones: conversar con el estado nacional a través del ministerio del Interior y logramos un acuerdo para que se habiliten las 24 horas el paso fronterizo de Loyola que requiere 24 horas de Gendarmería Nacional, Migraciones, Aduana y sanidad de Fronteras” reveló.Dijo el titular de la cartera de Gobierno que tanto Migraciones, como Gendarmería accedieron sin inconvenientes, no así Aduana y Sanidad de Fronteras. “Estos últimos manifiestan que solo pueden trabajar de 8 a 16 horas, ante esa situación Formosa no tiene inconvenientes, y a partir de ayer lo hicimos, asumimos los controles médicos necesarios con personal de nuestro sistema público de salud” señaló.Destacó en este contexto que como excepción el viernes Aduana trabajó hasta las 20 horas y continúan las gestiones para que el trabajo sea durante todo el día.“ Es una verdadera locura no habilitar el paso internacional las 24 horas cuando tenemos esta situación y nos obligan a que transportistas que vienen de una región, los que vienen de Chile tienen mayores dificultades, estén aguardando” se quejó el ministro.Consideró que la situación podría obtener respuesta positiva a más tardar el día martes, porque la decisión política ya fue tomada, pero “necesitamos que administrativamente acomoden la situación con el personal para que estén 24 horas, no podemos tener más de 90 camiones varados en Clorinda, esperando que les habiliten el paso”.Parque cerradoEl viernes, la provincia y municipalidad habilitaron un parque cerrado en el Poliderportivo de Clorinda, sobre ruta 11 para ubicar allí a los 60 camiones que habían quedado sin ser despachados por Aduana, para evitar el contacto con la población.Pedido a la comunidadEl ministro señaló que “no existe autorización para los transportistas que ingresan a la ciudad de Formosa a descender del camión o adquirir productos en algún lugar. Por favor si algún vecino advierte esta situación llame inmediatamente al 911, es importante que tengamos una alerta ciudadana, es mejor atentos a que nos sorprenda el virus”.Y si, analizaban reforzar la estrategia sanitaria en Loyola y controlar para que los conductores tomen contacto con la menor cantidad de gente posible mientras esperan pasar.