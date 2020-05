Formosa fue reconocida por el número de trasplantes realizados en los últimos años

Día Nacional de la Donación de órganosEn el parte informativo N° 77 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, se conmemoró el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, por lo cual, el médico epidemiológico y director del Hospital Central, Mario Romero Bruno, brindó detalles de la situación de esta práctica en la provincia.“Cuando hablamos de donación de órganos, hablamos de una persona que en la mayoría de los casos, dona para dar vida y mejorar la vida de otro ser humano. Existe una gran cuota de muestra de altruismo”, sostuvo.Y aclaró: “No así en el trasplante renal que se puede seguir viviendo con otro riñón y hay muchas situaciones que en un acto de amor donan un riñón y puede seguir viviendo con una mejor calidad de vida a personas que realizan tratamientos crónicos como la diálisis”.En ese sentido, el especialista aseguró que algo similar es la donación de sangre y “muy necesaria” ya que hoy en día se la considera como un órgano, y si bien existe un día especial para concientizar sobre este tipo de donaciones, también constituye una muestra de amor para que otra persona continúe con vida.“No es necesario que una persona fallezca para donar, todos podemos ser donantes voluntarios de sangre, así que aprovecho para manifestar la necesidad de los hospitales de la donación de sangre”, indicó.Por otro lado, relató que en Formosa los trasplantes renales iniciaron a través del INCUCAI en el año 2000 y desde el 2007 empezaron a realizarse con equipos preparados hasta fines de 2009.“Porque a raíz de esta situación de pandemia, si bien a nivel nacional se siguen haciendo trasplantes, el caso de Formosa se interrumpieron por el momento ya que son equipos de salud que muchas veces se trasladan de otras provincias”, señaló.En esa línea, Romero Bruno detalló que hasta fines del año pasado hubo 267 personas trasplantadas en la provincia, lo que hace a un promedio general de 20 por año y dos por mes. En 2019, puntualmente, hubo 30 trasplantes.El órgano principal que se trasplanta en la provincia y también a nivel nacional y mundial, es el renal, que ocupa casi el 70% de las operaciones realizadas.En Formosa además se realizaron trasplantes hepáticos, cardiacos, hepatorenal, renopancreáticos, todos en el Hospital de Alta Complejidad.“En lista de espera tenemos 72 personas, esto es el 1% de lo que tiene el país que cuenta con 7131 pacientes en espera al día de la fecha. De las 72, 60 personas necesitan trasplante renal, uno cardiaco, 9 hepáticos, 2 renopancreático”, precisó.Además, el profesional aseveró que la provincia fue reconocida por la cantidad de trasplantes hechos en los últimos años a nivel país, algo que se desarrolló “gracias a la complejidad que se dio en el HAC, la tecnología, los equipos médicos y técnicos”.“Este es un día para tenerlo presente, tanto la donación de órganos, que muchas veces es el consentimiento que damos de un familiar fallecido pero también la de sangre que podemos hacer todos y se necesita. Es un día para replantear, recapacitar, concientizar que es un acto de amor y solidaridad”, sintetizó.Situación laboral de los médicos en emergencia sanitariaEn otro orden de cosas, Romero Bruno se refirió a la situación laborar de los médicos de la provincia en este contexto de emergencia sanitaria y determinó que “siempre consideramos la hegemonía del médico pero es un actor más dentro del equipo de salud”.“Es el trabajo que se fortalece en todos los lugares, fundamentalmente establecimientos públicos, donde el médico tiene que trabajar en equipo con la enfermera, enfermero que es el principal ayudante, los técnicos de laboratorio, asistentes sociales, psicólogos, odontólogos, kinesiólogos incluso personal no médico que trabaja dentro de los establecimientos de salud como contadores, abogados”, explicó.Y agregó: “Todos hacen a un equipo que se preparan día a día, no solo en su actitud que es lo primero que deben tener hacia el prójimo que necesita, sino también la preparación técnica y en esto tienen que ver primero que nada las medidas de bioseguridad que requiere entrenamiento diario, se están preparando todas las personas son su protección individual y para otros”.En esa línea, el especialista garantizó la posibilidad de dar “buena atención o respuesta” a cualquier tipo de requerimiento pero no descartó que “puede haber casos particulares que también hay que verlos”.Con respecto a la situación que se plantea a nivel nacional por un llamado de atención de situaciones que ocurrieron en otras provincias, donde uno de los reclamos tiene que ver con las remuneraciones dignas y la protección adecuada ante la pandemia, Romero Bruno consideró que “podemos garantizar que las medidas de bioseguridad y protección previstas”.“Ya sea por compras a proveedores y con la mayoría de los equipos provistos por el centro textil Fontex, donde se producen todos los equipamientos de seguridad que hacen desde los camisolines, barbijos, botas, cofias; y se distribuye en todos lados”, fundamentó.Por último admitió que “lógicamente cada uno quiere ganar más” pero es la situación económica común que atraviesa el mundo en situación de emergencia sanitaria, como también el país y la provincia.“Esto es una situación que hay que tener paciencia, saber esperar y esperemos que el futuro sea mejor”, concluyó.