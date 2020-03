Zorrilla aseguró que “la copa de leche” se brindara en el nivel secundario a partir de la semana próxima

En el marco de la inauguración de la obra educativa numero 1374 por la gestión del Gobernador Insfrán, el Ministro de Cultura y Educación de la provincia Alberto Zorrilla se refirió a la actualidad en cuanto a educación que está atravesando la provincia y resaltó el objetivo de estas inauguraciones en todo el territorio provincial.



“El objetivo de todas las inauguraciones es darle a los docentes condiciones de trabajo dignas y adecuadas para el desarrollo de su profesión, también, pensamos en los niños que tienen que estar en un ambiente agradable para poder aprender mejor”. De este modo el gobierno provincial vuelve a demostrar que en Formosa la educación es una cuestión de estado.



Con respecto al servicio de copa de leche que es brindado a los niños en todos los establecimientos educativos provinciales, Zorrilla afirmó que: “En estos días se estarán realizando las transferencia de los fondos para el servicio nutricional, principalmente en la secundaria, ya que el servicio nutricional de desayuno y almuerzo en el nivel inicial y primario no se interrumpió durante las vacaciones”.



Al ser consultado por la marcha realizada por algunos gremios docentes días anteriores, donde, afirmaban que el acuerdo salarial del año 2020 es muy bajo, Zorrilla afirmó que este es un proceso de construcción colectiva.



“A algunos no les interesa la construcción colectiva, hay que preguntarles a los gremios que han aceptado, ya que ellos han trabajado en este diseño, las personas que asistieron a esa marcha no fueron más de cuarenta y en la provincia hay dieciocho mil docentes, indudablemente todo el mundo tiene derecho a protestar, pero hay que ser conscientes que durante cuatro años hubo un deterioro y esto es lo que produce la situación económica complicada a nivel nacional, nosotros brindamos las soluciones que están a nuestro alcance con nuestros fondos, cuando se establezca un presupuesto nacional podremos establecer un presupuesto provincial” reflexionó.