Coronavirus: Alberto Fernández declaró la cuarentena total desde esta medianoche y hasta el 31 de marzo

Luego del encuentro, el presidente anunció una serie de medidas para evitar el contagio masivo de coronavirus que estarán dispuesta en un Decreto de Necesidad y Urgencia. "Esta es una medida excepcional", indicó."Hemos tomado la decisión de decretar un aislamiento social preventivo desde las 00 de mañana", indicó el presidente Alberto Fernández."Esta es una medida excepcional", explicó.“El mundo atraviesa un momento singular,vanzado con velocidad, primero Asia, Europa, EE.UU. y que llegó a américa latina”, recalcó el mandatario nacional.“En estos días tomamos medidas de todo tipo. Desde suspensión de clases y de la economía que necesita funcionando para que los argentinos avancen en sus vidas”, remarcó."Dispusimos también la obligación de cuarentena de cuando llegabas desde países donde estaba desarrollado (países críticos) y que cualquiera que haya tenido algún vínculo que llegaran de esos países y una cuarentena de 14 días.El tiempo no es caprichoso y donde se manifiesta", explicó Fernández.Informó que el 2 de abril (feriado por la Guerra de Malvinas) se adelantará al martes 31 de marzo y el lunes 30 será feriado "puente"."El objetivo es acumular la mayor cantidad de días inhábiles para favorecer la cuarentena por el coronavirus", explicó el Presidente.El jefe de Estado subrayó que el gobierno será inflexible con quienes no cumplan con el aislamiento social.ComerciosEl presidente Alberto Fernández aclaró que durante la cuarentena las personas podrán salir para hacer lo estrictamente necesario, como proveerse de alimentos y medicamentos."Las personas deberán permanecer en sus casas y hogares y salir para lo necesario; van a seguir teniendo abiertos supermercados, negocios de cercanía, farmacias, pero desde la 0 hora de mañana" las fuerzas de seguridad "estarán controlando a quien circula por las calles y el que no pueda explicar se verá sometido a la sanción que prevé el Código Penal", dijo el Presidente.Más temprano, el presidente Alberto Fernández se reunió con gobernadores, ministros y funcionarios en la Residencia de Olivos para analizar la implementación de las próximas medidas destinadas a contener la pandenmia del coronavirus.SINTESIS DE LAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR EL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ👉 A PARTIR DE LAS 0 DE MAÑANA TODOS LOS ARGENTINOS DEBERÁN SOMETERSE A AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: TODOS TIENEN QUE QUEDARSE EN SUS CASAS👉 LA MEDIDA SE PROLONGARÁ HASTA LAS 24 HORAS DEL 31 DE MARZO👉 SE ADELANTA EL FERIADO DEL 2 DE ABRIL AL 31 DE MARZO, EL 30 DE MARZO SERÁ FERIADO PUENTE👉 LOS NEGOCIOS DE CERCANÍA SE MANTENDRÁN ABIERTOS: SE PODRÁN HACER COMPRAS DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD👉 PREFECTURA, GENDARMERÍA, POLICÍA FEDERAL Y POLICÍAS PROVINCIALES CONTROLARAN QUIENES TRANSITAN LAS CALLES👉 QUIEN NO PUEDA JUSTIFICAR QUÉ HACE EN LA CALLE SERÁ SOMETIDO A LAS SANCIONES QUE PREVÉ EL CÓDIGO PENAL👉 HAY ACTIVIDADES EXCEPTUADAS DEL RESGUARDO: CONDUCCIÓN DE LOS GOBIERNOS NACIONALES, PROVINCIALES Y MUNICIPALES; SANIDAD, FUERZAS DE SEGURIDAD Y ARMADAS; TRABAJADORES EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, FÁRMACOS; PETRÓLEO, REFINERÍAS, ETC.👉 SE CONFORMARÁ UN GABINETE FEDERAL QUE VAYA ATENDIENDO EL PROBLEMA DE LA PANDEMIA Y LAS CUESTIONES LIGADAS A LA ECONOMÍA👉 SE VAN A DICTAR NORMAS PARA ALIVIAR LA SITUACIÓN DE LOS MONOTRIBUTISTAS Y DEL SECTOR NO FORMAL