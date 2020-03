Salud: incorporaron nuevos puestos de Unidades de Terapia Intensiva ante eventuales casos de Coronavirus con complicaciones respiratorias

En distintos puntos de la provincia, la cartera de salud provincial adecuó nuevos espacios para prever posibles casos de coronavirusFrente a un enemigo invisible, un virus de rápida propagación y contagio como es el COVID_19, el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia continúa afianzando estrategias para estar preparados. En ese contexto, se incorporaron nuevos Puestos de Unidades de Terapia Intensiva para utilizar ante eventuales pacientes con complicaciones respiratorias.Cada puesto está compuesto por un respirador, un monitor multiparamétrico que permite el seguimiento de los pacientes en todas sus funciones, saturometría, electrocardiografía, temperatura, presión invasiva y no invasiva. Los respiradores también pueden realizar ventilación invasiva y no invasiva con todos los modos respiratorios.Además, desde la cartera sanitaria provincial se provee en cada uno de estos puestos con dos bombas de infusión de medicamentos por vía intravenosa, también a estas unidades se las dota con un carro de paro específico con ambú, desfibrilador, y todo lo concerniente al carro de paro para eventual reanimación.Cuidados intensivosEn estos casos son unidades de cuidados intensivos críticos, tienen toda la posibilidad de todos los gases medicinales y las prestaciones de una unidad de terapia intensiva y la incorporación de equipamiento de soporte de vida.Este equipamiento viene a complementar las unidades y equipos que hoy están funcionando en los hospitales como unidades críticas, es decir, que se suman al total de camas de unidades que se encuentran en la provincia, independizándose para esta atención en estos puestos.Como siempre, desde Salud se recuerda a toda población, que, en este momento, la mejor y más efectiva medida preventiva es el “distanciamiento social”.Para quienes hayan regresado de zonas con circulación viral sostenida en los últimos 14 días y no presenten síntomas es obligatorio el autoaislamiento por 14 días; los que tengan síntomas compatibles con el Covid-19 tales como fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, deben llamar al 107.