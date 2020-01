Empleada desleal: la Policía detuvo a una mujer que sustrajo dinero de la casa donde trabajaba

Una mujer fue aprehendida en la vía pública por la Policía, tras ser denunciada por el robo de dinero en efectivo en moneda estadounidense que llevó de la casa donde trabajaba. Se secuestró una motocicleta nueva, un teléfono celular y dinero en efectivo.El trabajo investigativo realizo personal de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales, quienes días atrás recepcionaron denuncia a una mujer de 46 años domiciliada en el barrio Virgen del Pilar de esta ciudad.La señora comentó que a mediados del año pasado le dio trabajo a una mujer que reside en el barrio La Nueva Formosa de esta ciudad, quien se desempeñaba como empleada doméstica, teniendo acceso a todos los recintos del inmueble debido a la confianza que habían depositado en ella.Esa confianza y el acceso a su intimidad familiar fue aprovechada por la mujer para sustraer en primer lugar una importante suma de dinero en dólares que se encontraba resguardado en la pieza; dándose cuenta sobre el hecho recién días después cuando la empleada adquirió una motocicleta nueva de 110 cilindradas, aduciendo que la adquirió en cuotas con la ayuda de otra “patrona”; esa situación generó desconfianza en la denunciante y para salir de la duda consulto a la otra patrona de la mujer, quien manifestó que no le había comprado el rodado ni le presto dinero para ser utilizado con ese fin.Pero allí no terminó el accionar de la empleada desleal, sino que la semana pasada nuevamente le habría sustraído otra suma de dinero en efectivo.Conforme lo expresado por la damnificada, en la mañana del lunes último los investigadores efectuaron averiguaciones sobre el caso denunciado, estableciendo que la sospechada residía en una vivienda de la manzana 4 del barrio La Nueva Formosa.En ese lugar implantaron un servicio de vigilancia discreto en las inmediaciones y momentos después lograron aprehenderla cuando se desplazaba al mando de una motocicleta 110 color rojo, nueva.Ya en presencia de testigos, personal femenino de la Sección Robos y Hurtos le practicó el cacheo de seguridad preventivo, hallando en su poder una importante cantidad de dinero en efectivo en pesos y guaraníes, no pudiendo justificar la procedencia del dinero. Además, se secuestró un teléfono celular y la moto en la que se desplazaba la mujer, que habría adquirido con el dinero sustraído.Todo fue trasladado a sede policial, donde se notificó situación legal en la causa y posteriormente fue alojada en la Unidad Penitenciaria Provincial N° 2 de Mujeres a disposición del juzgado de turno; en tanto que por la tarde de este lunes se realizó un allanamiento en la vivienda de la mujer donde no se halló otros elementos que interesen en la causa.