• La víctima, identificada como Melina Cardeza, fue hallada sin vida en el lugar del incidente vial

Una mujer de 37 años cayó de su motocicleta y falleció en avenida Néstor Kirchner y calle Rivadavia, del barrio Centro de la localidad de Tres Lagunas.

El hecho se registró alrededor de las 04:50 horas de este sábado, cuando efectivos de la Subcomisaría Tres Lagunas advirtieron un fuerte ruido proveniente de la vía pública, en inmediaciones de la dependencia policial.

De inmediato se dirigieron a unos 200 metros, donde constataron en avenida Néstor Kirchner y calle Rivadavia a una mujer tendida sobre la cinta asfáltica con lesiones y, a unos metros, una motocicleta Yamaha de 150 cilindradas.

Al sitio acudió una ambulancia del centro de salud local, donde el facultativo médico examinó a la mujer informando que no presentaba signos vitales.

Conforme a las actuaciones realizadas con personal de la Delegación de Policía Científica Laguna Blanca, se estableció que la víctima circulaba en su motocicleta por avenida Kirchner en sentido Sur - Norte y, por causas que se tratan de establecer, perdió el control y cayó a la cinta asfáltica.

También se determinó que la mujer no llevaba casco protector colocado y que en el lugar no existió participación de otro vehículo.

Finalizadas las diligencias, personal del Destacamento de Bomberos Mixto Laguna Blanca realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado hasta la morgue judicial de Clorinda.

Una vez concluida la intervención del forense judicial, el cuerpo de la occisa fue entregado a sus familiares a los fines exequiales.

Por el hecho se inició un expediente judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, con asiento en la ciudad de Clorinda.



