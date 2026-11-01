• Los procedimientos fueron concretados en distintos barrios de la ciudad

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Uno recuperaron cuatro motocicletas, detuvieron a un hombre vinculado con hechos de sustracción de rodados y secuestraron otros elementos de interés para distintas causas judiciales.

El primer procedimiento se concretó el martes último, en horas de la mañana, en el barrio Obrero, donde los investigadores detuvieron a un hombre presuntamente involucrado en hechos de robo de motocicletas registrados en la zona céntrica.

Durante la intervención secuestraron una motocicleta Honda Titán de 150 cilindradas, una mochila, un casco protector, un teléfono celular y otros elementos vinculados a la investigación.

Otra intervención se concretó el viernes último, en circunstancias de tareas investigativas en una causa por estafa.

En esa labor recuperaron dos motocicletas marca Corven, una modelo Energy de 110 cilindradas en la zona céntrica de la ciudad y otra modelo Hunter de 150 cilindradas en el barrio San Pedro.

El último procedimiento fue en la tarde del viernes, cuando los investigadores llegaron hasta un complejo de alquileres del barrio Mariano Moreno.

Allí, una mujer hizo entrega voluntaria de una motocicleta Corven de 125 cilindradas que se hallaba abandonada y registraba pedido de secuestro.

El detenido fue notificado de su situación procesal y todo quedó a disposición de la Justicia. (Con foto).







