• La víctima murió en el Hospital Central pese al esfuerzo de los médicos

Un hombre de 34 años perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica producto de la caída de un rayo en una cancha de fútbol de esta ciudad, mientras que otro jugador, de 26 años, también resultó afectado y se encuentra internado.

El hecho se registró alrededor de las 15:30 horas del viernes último, en una cancha ubicada en inmediaciones de la calle Aramburu, en el barrio Fleming, donde solicitaron presencia policial por personas que recibieron una descarga eléctrica producto de la caída de un rayo.

De inmediato, efectivos de la Comisaría Seccional Tercera y de la Zona Dos del Comando Radioeléctrico acudieron al lugar, constatando que dos hombres habían sido trasladados en vehículos particulares hasta el Hospital Central.

Conforme a las averiguaciones realizadas, integrantes del Club Sportivo Patria se encontraban reunidos para disputar un encuentro de fútbol contra un combinado de jóvenes, cuando cayó un rayo y provocó la descompensación de dos hombres.

En el hospital, uno de los afectados ingresó en grave estado de salud y recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), asistencia respiratoria mecánica y tratamiento, pero pese al esfuerzo de los médicos falleció.

El otro jugador, de 26 años, quien también había ingresado inconsciente al nosocomio, presentó una evolución favorable y se encuentra internado en estado estable.

Conforme al acta realizada por el médico, se estableció como causa del fallecimiento "paro cardiorrespiratorio no traumático por descarga de rayo".

En consecuencia, se realizó un expediente judicial y todo fue puesto a disposición del Juzgado en turno.