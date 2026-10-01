Realizaron la cuarta edición de la “Zumba Rosa” en la plaza San Martín

La propuesta reunió a mujeres, profesores y participantes para promover la prevención del cáncer de mama y reforzar la importancia de los controles médicos.

Con música, baile y una importante participación de la comunidad, este sábado 31 se realizó en la plaza San Martín de Formosa Capital la cuarta edición de la “Zumba Rosa”, una de las iniciativas impulsadas por la Fundación “Formosa Crece”, presidida por la concejal capitalina María del Carmen Argañaraz, junto con la agrupación “Compromiso Formoseño”, en el marco del “Octubre Rosa”.

La propuesta convocó a mujeres que se sumaron a bailar y compartir un espacio de recreación y concientización sobre el cáncer de mama y buscó transmitir la importancia de la prevención, los controles periódicos y la detección temprana.

Durante el encuentro, Argañaraz agradeció especialmente a los profesores y profesoras que acompañan estas actividades, destacando su trabajo, dedicación y el compromiso y el cariño con el que participan en cada convocatoria.

“Nosotras no bailamos solo para divertirnos. Hoy bailamos por esta causa y lo vamos a seguir haciendo”, expresó la concejal, al reconocer también a las mujeres que participan habitualmente y que abren las puertas para compartir cada iniciativa.

Asimismo, destacó el acompañamiento de la agrupación “Compromiso Formoseño”, que colaboró con la organización y la entrega de remeras, abanicos y banderas para las participantes.

La cuarta edición de “Zumba Rosa” formó parte de una agenda de actividades que durante octubre incluyó propuestas deportivas y recreativas, como el “Challenge Rosa” de crosstraining y el “Pádel Rosa”, además de espacios de concientización y testimonios de mujeres que compartieron sus experiencias vinculadas al cáncer de mama.



