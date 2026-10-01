Giménez: “El Gobierno de Formosa está presente en todos los lugares”

Ante el fenómeno climático de El Niño, se efectúa un abordaje integral para acompañar al sector productivo y fortalecer sus actividades.

En la localidad de Boca Riacho Pilagá, se llevó adelante la entrega de botiquines sanitarios destinados a beneficiar a 12 familias productoras de la zona, en el marco de las acciones de acompañamiento y fortalecimiento de la producción a través del PAIPPA y el Ministerio de la Comunidad.

Entre los elementos entregados se incluyen antiparasitarios, multivitamínicos, antibióticos, antiinflamatorios y curabicheras, herramientas fundamentales para el cuidado y la sanidad animal.

Al respecto, la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, subrayó que “en Boca Riacho Pilagá estamos trabajando con el PAIPPA con una asistencia sanitaria a pequeños productores”, teniendo en cuenta que dicha localidad “es una de las zonas con más riesgo ante el fenómeno de El Niño”.

“El Gobierno de Formosa está junto a ellos, ayudándolos, sanitizando y acompañando ante las eventuales lluvias o la subida del río”, destacó.



