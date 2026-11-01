La Cámara Primera en lo Criminal de la provincia condenó esta mañana a la pena de prisión perpetua a Francisco Javier Leguizamón, tras considerarlo autor material y responsable del femicidio de su expareja, Gisela Agustina Mendoza, en un hecho ocurrido el 13 de julio del año pasado en una zona descampada del barrio San Antonio, en las afueras de la ciudad de Formosa.

La sentencia fue dictada este mediodía por las juezas Lilian Fernández y Laura Viviana Taboada y el juez Ramón Alberto Sala, quienes en forma unánime condenaron a Leguizamón a la máxima pena prevista en el Código Penal Argentino.

La conducta criminal del femicida fue encuadrada como homicidio agravado por el vínculo, alevosía y en contexto de violencia de género.

La lectura del fallo estuvo a cargo de la presidenta del Tribunal, la doctora Taboada, en presencia del condenado, de su abogado el defensor Oficial, Lucio Leiva, del fiscal del juicio, Pedro Gustavo Schaeffer y de la parte querellante.

La jueza Taboada leyó la parte dispositiva del fallo y los hechos que quedaron probados durante el proceso judicial; es decir los momentos previos del fatal desenlace y las circunstancias en que fue cometido el femicidio.

En este sentido, el Tribunal dio por probado que en horas de la mañana del 13 de Julio de 2025, Leguizamón fue hasta la casa de la víctima, en el barrio Fontana de esta ciudad, y la convenció para llevarla hasta la casa de su madre, en el barrio San Antonio.

Usando la propia moto de Gisela, la subió al ciclomotor y ambos se dirigieron rumbo al complejo habitacional emplazado en la zona sur de la ciudad. Sin embargo, antes de llegar a la dirección señalada, Leguizamón ingresó a una zona descampada, a unos 200 metros de la vía férrea, en la calle Alicia Moreau de Justo, generando un ambiente propicio para concretar la agresión.

Allí mantuvo una fuerte discusión con la mujer, ante la negativa de esta de retomar el vínculo sentimental, en medio de lo cual el hombre empujó violentamente a la víctima que cayó contra un montículo de maderas, quedando en un total estado de indefensión. Estando ella en el suelo, Leguizamón tomó una madera y le introdujo en la boca con fuerza, luego de lo cual alzó una piedra del suelo y comenzó a golpearla sin piedad en el rostro y en la cabeza, provocándole múltiples traumatismos, que le causaron la muerte en el acto.

Después de cometer tamaño acto criminal, Leguizamón inició el regreso en la misma moto, pasó por un autoservicio donde realizó compras de alimentos, fue a la casa de la víctima y habló con su padre a quien devolvió la moto, tras lo cual regresó a su vivienda en el barrio Guadalupe donde estuvo encerrado casi toda la tarde, para, finalmente, dirigirse a la Subcomisaría de la jurisdicción y denunciar en la guardia la desaparición de Gisela, quien al momento de su muerte tenía 37 años.



