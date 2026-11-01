El intendente Jorge Jofré firmó este jueves por la mañana, en el Salón de Intendencia, la escritura traslativa de dominio del terreno de Vidal Sorondo y Margarita Torres, vecinos del barrio Independencia. Con esa firma concluyó el trámite que ambos habían iniciado en la Municipalidad de la ciudad de Formosa.

Ese instrumento público pone el referido inmueble a nombre de quienes lo habitan. Con él, Sorondo y Torres pueden acreditar ante cualquier organismo que la vivienda les pertenece y hacer con menos complicaciones las gestiones de servicios.

Los vecinos recibieron su título de propiedad de manos del intendente, con visible emoción. Se trata de una acción de estricta justicia social: el documento les da seguridad jurídica sobre su vivienda.

El trámite que fue iniciado en la Municipalidad, una vez controlados por las áreas correspondientes, los vecinos designaron la Escribanía de Zulma Noemí Castagne para la concreción de la firma de este importante documento.

El paso siguiente es inscribir la escritura en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia.

“Más allá de un documento, esta escritura representa seguridad jurídica, tranquilidad para el presente y la posibilidad de proyectar el futuro con mayor certeza. Me emocionó compartir con ellos un momento tan significativo” dijo el intendente Jofré.















