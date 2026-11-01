• Secuestraron un machete e iniciaron las actuaciones judiciales

Integrantes de la Comisaría Pirané intervinieron en un hecho de amenazas y lesiones recíprocas con arma blanca, sobre la avenida Leandro N. Alem y General Paz, de la mencionada localidad.

El hecho ocurrió el viernes último, alrededor de las 14:50 horas, y según las actuaciones y denuncias el conflicto se habría iniciado cuando una joven de 17 años llegó el lugar e insultó y desafió a pelear a otra de 19 años, quien salió del inmueble con un machete y la lesionó en el brazo derecho.

Después, ambas forcejearon y se provocaron cortes, hasta que la adolescente logró quitarle el arma blanca y le ocasionó heridas en ambas manos.

Ante la situación, efectivos policiales acudieron al lugar, auxiliaron a las dos mujeres y las trasladaron hasta el Hospital de Pirané para que reciban asistencia profesional.

El examen médico determinó que la joven de 19 años presentaba cortes en ambas palmas de las manos y en ambos muslos, calificados como lesiones graves; mientras que la adolescente sufrió un corte en la muñeca del brazo derecho, considerado de carácter leve.

En el lugar se realizó un acta de constatación y se secuestró un machete; mientras que el personal de Policía Científica documentó la escena.

Por otra parte, se informó el caso al juez de Instrucción y Correccional de turno, Dr. Marcelo López Picabea, quien dispuso que las involucradas sean notificadas de las medidas cautelares de prohibición de acercamiento y continúan las actuaciones con intervención de la Justicia provincial. (Con foto)







