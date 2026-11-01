• El procedimiento se realizó durante recorridas preventivas

Efectivos de la Subcomisaría Antenor Gauna detuvieron a tres hombres, secuestraron bebidas alcohólicas, un tubo de gas de 10 kilos y otros elementos, en el marco de la investigación por un robo ocurrido en un kiosco.

La intervención se registró el sábado último, alrededor de las 4:15 horas, cuando los uniformados realizaban recorridas preventivas por las calles internas del barrio Antenor Gauna y fueron requeridos por un vecino, quien informó que desconocidos habían ingresado a su comercio tras violentar el portón y la puerta principal de acceso.

Al verificar el lugar, se constató un desorden en el interior del local y el faltante de botellas de cerveza de distintas marcas, vino blanco en caja y dos tubos de gas de 10 kilos.

Ante esta situación, se solicitó la intervención del personal de Policía Científica y se iniciaron patrullajes en las inmediaciones para tratar de recuperar los elementos sustraídos.

Durante esa tarea, frente a una vivienda ubicada a una cuadra del comercio, los policías observaron a tres hombres que consumían bebidas alcohólicas y tenían en su poder botellas de cerveza y varias cajas de vino blanco, cuyas características coincidían con los productos denunciados como robados.

Además, en una cuneta cercana hallaron un cajón de cerveza y un tubo de gas de 10 kilos.

Al no poder justificar la procedencia de esos elementos, los tres sujetos fueron aprehendidos y trasladados hasta la dependencia policial, donde se notificaron de su situación legal; mientras que el personal de la Policía Científica documentó los daños ocasionados en el comercio y los elementos recuperados.

A todo esto, los bienes fueron secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia provincial, en el marco de una causa judicial por el delito de “Robo”.