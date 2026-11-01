El Gobernador tomó juramento de ley a la nueva funcionaria en un acto celebrado este viernes.

El gobernador de la provincia de Formosa, el doctor Gildo Insfrán, designó, a través de la firma del Decreto N° 329/2026, a la doctora María Alejandra de Madariaga como la nueva secretaria Legal y Técnica del Poder Ejecutivo, quien asume en esa función a partir de este momento.

El primer mandatario provincial le tomó juramente de ley a la flamante funcionaria en el acto celebrado durante la mañana de este viernes 27 de noviembre en el Salón de Actos del sexto piso de Casa de Gobierno.

En ese contexto, la escribana mayor de Gobierno Rita Raquel Sosa dio lectura al instrumento legal correspondiente, rubricado por el Gobernador y De Madariaga. Del mismo modo, lo hicieron el vicegobernador Eber Solís y el jefe de Gabinete de Ministros Antonio Ferreira. Por último, certificó el acta la escribana mayor de Gobierno.

En la lectura que se procedió a hacer del Decreto N° 329/2026 durante la ceremonia, se enunciaron los fundamentos para la designación de De Madariaga, “quien reúne las condiciones para asumir esta función a partir de su formación profesional como abogada, escribana, así como su permanente capacitación acreditada por sus diferentes posgrados”.

Entre ellos el de Especialidad en Derecho Administrativo y el de magíster en Gestión y Política de la Discapacidad. Asimismo, se puso en valor su amplia experiencia en la esfera pública, particularmente, como directora de Asesoramiento de Personal en el ámbito de la Secretaría de Legal y Técnica.

También su compromiso con el modelo de provincia y la vigencia del Estado de derecho.

Por otro lado, las autoridades que también acompañaron este acto fueron los ministros y las ministras del Poder Ejecutivo, así como demás autoridades de los diferentes organismos. Además, diputados provinciales se dieron cita al igual que se contó con la distinguida presencia de miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ): la doctora Grissel Mabel Insfrán y su par Guillermo Horacio Alucín, acompañados por el procurador general del Ministerio Público, el doctor Sergio López.

Asimismo, estuvieron invitados los representantes de organismos de la Constitución Provincial y de diferentes instituciones con asiento en la provincia de Formosa, como por ejemplo, el rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca el magister Adrián Muracciole.

Del mismo modo, las máximas autoridades de fuerzas federales, policiales y también del Concejo Deliberante de la ciudad de Formosa se dieron cita en esta importante jornada acaecida en la ciudad de Formosa.











