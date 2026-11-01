Garantizó que “el valor de la inclusión” está presente en cada decisión que toma el organismo.

La flamante secretaria Legal y Técnica de la provincia de Formosa, María Alejandra de Madariaga, se refirió a su reciente designación al frente de la cartera y aseguró que “la doctora Insfrán siempre nos inculcó que, detrás de cada expediente, hay una persona”.

Sostuvo que este cargo es “un enorme honor y una gran responsabilidad” pero, aseveró que “vamos a seguir los lineamientos fijados por la doctora Insfrán con vocación en la formación y compromiso con el servicio público”.

“Nuestra labor es técnica profesional de asesoramiento. Encuadramos las políticas públicas enmarcadas por el Gobernador en el Modelo Formoseño que es parte de nuestra Constitución”, indicó.

En ese sentido, la funcionaria que tiene formación en Discapacidad, consideró que “el derecho no tiene que ser un factor limitante en la actuación del Estado”, sino el que “posibilita y ordena la actuación e intervención” del mismo para “las políticas de inclusión”.

“Eso hace posible que nuestra provincia se diferencie en el marco nacional por sus políticas públicas y fuerte compromiso. Es un modelo integral, no solo una sucesión de políticas. Acompañamos desde el asesoramiento el encuadre de esas políticas en el marco de la legalidad”, explicó.

Y añadió: “Es público y notorio que, mientras a nivel nacional se recorta el presupuesto y la presencia del Estado, en Formosa hay un Estado presente; el valor de la inclusión está presente en todo, incluso a la hora de hacer un dictamen, que es nuestro trabajo”.

De esta manera, De Madariaga aseguró que “la doctora Insfrán siempre nos inculcó que, detrás de cada expediente, hay una persona” y que “el gran equipo de la Secretaría es muy consciente que detrás de cada papel, hay una persona con una necesidad”.

Por último, la nueva Secretaria habló sobre la cuestión de género en cargos estatales y dijo que “la provincial se destaca” en este tipo de aspectos.

“Los hechos recientes: se completa la integración del Superior Tribunal de Justicia con paridad de género y recuerdo las palabras que decía la Presidenta, que no debería existir un cupo”, señaló.

Y concluyó: “Es decir que iremos avanzando para que no sea necesario que un cupo establezca la obligatoriedad de que hay a una mujer sino que se dé de forma integral, la cultura va a ser más acorde al respeto, igualdad y equidad de género”.



