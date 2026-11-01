Su Gerente y Apoderado se pusieron a disposición de todas las personas que hayan firmado contratos y/o se encuentren abonando cuotas, en relación a los emprendimientos inmobiliarios que actualmente desarrollan en nuestra provincia-

En la Sede de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se llevó a cabo una -Reunión Informativa-, de la cual participaron, el Sr. Gabriel Fernández, en su carácter de Gerente de la Empresa Corar Negocios Y Desarrollos Inmobiliarios S.R.L., acompañado por su Letrado Apoderado: Dr. Carlos Federico Leguizamón, donde fueron recibidos por el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca y las Asesoras Letradas Carolina Ruiz Diaz y Gisel Canton. En la misma, el Gerente de la Empresa CORAR, puso en conocimiento que se realizó un cambio de oficina, cerrándose la que se encontraba en calle Saavedra Nº 2056, al haberse vendido esa propiedad, para incrementar el capital de la empresa, existiendo actualmente abierta una nueva oficina ubicada en calle España Nº 358, que fue informada oportunamente a todos los clientes de la firma. Agregó además que, en el presente en la Ciudad de Formosa, se encuentran llevando a cabo dos emprendimientos inmobiliarios. Uno denominado “Ecolaguna”, habiéndose otorgado al mismo el Visto Bueno de plano de mensura de amanzanamiento del inmueble ubicado en el Lote Rural Nº 32 de la Colonia Formosa, dividiéndose en 23 manzanas. De estas, la Manzana Nº 21 se subdivide por Mensura y Parcelamiento, lo cual, surge del Expediente Nº 4851-W-2024, en 22 Parcelas de 300 m2 de superficie cada una; contando con apertura de calles y cumpliendo con prestaciones de servicios de agua potable y energía eléctrica, para continuar con el trámite de aprobación de las manzanas 19 y 20. El otro proyecto se denomina: “Complejo Ecoh Distrito Fenix”, ubicado sobre la Av. Gutnisky Nº 3667, se trata de la construcción de dos torres, de 17 plantas con 88 departamentos con proyección a una torre más. La demora en la finalización de la construcción se debió a la falta de titularidad dominial de Corar S.R.L., ya que con el anterior propietario del inmueble se había llevado a cabo un Contrato de Permuta en el año 2018, que se logró subsanar al formalizarse la escritura pública recién hace dos meses, lo que permite la continuación del trámite ante los Organismos Catastrales, Municipales y Provinciales. La Torre 1 ha avanzado la obra, con proyección a hacerse entrega efectiva de los departamentos en el mes de Marzo del 2027, habiéndose informado a los clientes de los motivos del atraso. En cuanto a la Torre 2 se ha avanzado solo en el 15% de la estructura, habiéndose hecho la carga de pilotajes a la fecha. Se aclaró que, la Empresa ha sido Auditada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), encontrándose cumpliendo todas las obligaciones legales correspondientes. Por último, precisaron que la Empresa en Formosa continúa cumpliendo con los contratos suscriptos y ofreciendo alternativas diversas a cada una de las partes privadas involucradas, siendo extraña a la situación por la que atraviesa CorAr (CorAr International S.A.E.C.A.) desarrolladora inmobiliaria que en 2026 entró en Convocatoria de Acreedores en Paraguay y enfrenta imputaciones fiscales por presuntas estafas relacionadas con la venta de departamentos en pozo y productos de inversión inmobiliaria, por lo que, cualquier persona física que resida en la provincia y haya invertido en esta última, debe realizar la verificación formal de sus créditos en el juzgado civil donde tramita la convocatoria de acreedores y consultar de inmediato a un abogado matriculado en Paraguay para resguardar sus derechos dentro de los plazos legales, como así también, reunir toda la documentación, contrato de compraventa o de inversión, anexos, recibos oficiales, comprobantes de transferencias bancarias, pagarés, facturas y cualquier intercambio por correo o mensajería con representantes de la empresa, siempre con un asesoramiento legal de su confianza.