Además, inauguró la estructura de ingreso del Polideportivo Policial.

El pasado viernes 20 de noviembre, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, participó de una cena conmemorativa junto al secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo y los trabajadores bancarios para celebrar su día.

En ese marco, también, encabezó la inauguración de la estructura de ingreso del Polideportivo Policial "28 de Mayo", que fue sede del encuentro.

“Celebramos estos eventos que refuerzan la unidad de los trabajadores, tan importante en momentos como los que estamos viviendo en la Argentina”, expresó Insfrán.

Por su parte, Palazzo, celebró este “gran festejo del Día del Bancario con los compañeros de la seccional Formosa”.

“Gracias al gobernador Gildo Insfrán por compartir este momento con los trabajadores bancarios y por sus convicciones para defender desde el campo nacional y popular a los trabajadores y a todos los Argentinos”, sostuvo.

En Argentina, el Día del Bancario se celebra el 6 de noviembre, en conmemoración de la fundación de la Asociación Bancaria en 1924.







