Con esta incorporación, la Corte Provincial queda integrada por Claudia María Fernández, Marcos Bruno Quinteros, Guillermo Horacio Alucin, Ariel Gustavo Coll y la doctora Insfrán.

En el marco de la ceremonia oficial realizada este martes 24 en el Aula Magna de la Escuela Judicial, ubicada en el sexto piso del edificio de Tribunales, la doctora Grissel Mabel Insfrán prestó juramento de ley como nueva ministra del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Formosa, tras ser designada por la Legislatura provincial mediante la Resolución N° 3529 y convocada al acto público por la Resolución N° 544/26.

El acto contó con el acompañamiento del jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré; legisladores provinciales, magistrados y funcionarios judiciales.

Al respecto, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, doctora Claudia María Fernández, puntualizó que “en esta jornada fue designada la tercera mujer” y señaló que “en 66 años que tiene el Poder Judicial se designa la ministra número 42”.

En este sentido, indicó que “la incorporación de una mujer con una mirada distinta rompe las estructuras comunes y permite que sea heterogéneo el grupo”, resaltando que “esa diversidad es lo que nutre y enriquece a la hora de resolver y dictar una sentencia acorde a derecho”.

“Sin dudas, con la presencia de la doctora Insfrán, damos un paso más hacia la igualdad de las mujeres y a seguir intentando lograr una mayor justicia para todos”, expresó.

Asimismo, la titular del cuerpo resaltó la formación y experiencia de la flamante magistrada, subrayando que “la doctora Insfrán tiene una larga trayectoria, no solo litigando en asesoría letrada y trabajando en gestión en la Secretaría Legal y Técnica, sino que también fue convencional constituyente, es profesora y magíster. Todo ello demuestra una capacidad que va a venir indudablemente a enriquecer a este Superior Tribunal”.

Por otra parte, Fernández remarcó el trabajo constante del Poder Judicial para garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio provincial a través de los Juzgados de Paz, equipos interdisciplinarios y delegaciones vecinales en el interior, facilitando trámites esenciales como el cobro de cuotas alimentarias o medidas de protección en localidades distantes.

Aporte técnico y modernización

En la misma línea, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, doctor Guillermo Alucin, celebró la llegada de la doctora Insfrán al sostener que “trae nuevas brisas y nuevas miradas al Superior Tribunal”.

De este modo, manifestó que “para nosotros es siempre un motivo de alegría porque tenemos mucho trabajo y va a ser otra cabeza y otras manos que nos ayuden en esta tarea compleja que significa el servicio de justicia”.

Finalmente, enfatizó en que “los que venimos de ejercer la actividad privada traemos un plus porque estuvimos de los dos lados del mostrador”, destacando que “la doctora Insfrán es especialista en Derecho Administrativo, una competencia específica del Superior Tribunal en lo contencioso administrativo y viene con conocimiento en informática e inteligencia artificial para ayudarnos a agilizar y hacer más eficaz nuestra tarea”, concluyó.







