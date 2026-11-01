Con el acompañamiento de la familia del doctor Alberto Marcelo Zorrilla y luego de un acuerdo de coexistencia con YPF S.A., el Instituto obtuvo los registros N° 3.986.822, 3.986.823 y 3.986.824 en las Clases 41 y 42.

El Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” alcanzó un logro significativo para el ecosistema educativo tecnológico y científico de la provincia al obtener del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) los títulos oficiales de propiedad de sus signos distintivos, fortaleciendo lo que constituye una verdadera consolidación de su identidad a través del registro de sus logos como marcas figurativas y mixtas, todo al servicio de la formación superior, la investigación aplicada y el desarrollo regional.

Los registros, con vigencia hasta el año 2036, abarcan tanto el emblema institucional como la denominación vinculada al nombre del Dr. Alberto Marcelo Zorrilla, bajo los Registros de Marcas Nuevas N° 3.986.822, N° 3.986.823 y N° 3.986.824, en las Clases 41 y 42 del Nomenclador Internacional de Niza, en el marco de la Ley N° 22.362 de Marcas y Designaciones.

El camino jurídico y un acuerdo de coexistencia histórico

Los trámites se iniciaron entre junio y julio de 2026; el 23 de junio ingresó la solicitud correspondiente al Registro N° 3.986.822 (Acta N° 4.736.945, Clase 42), mientras que el 21 de julio se presentaron las solicitudes correspondientes a los Registros N° 3.986.823 (Acta N° 4.751.714, Clase 41) y N° 3.986.824 (Acta N° 4.751.731, Clase 42).

Tras superar las instancias de revisión formal ante el organismo nacional, YPF S.A. formuló oposición contra las presentaciones. Lejos de detener el proceso, la institución afrontó una instancia de negociación que permitió arribar a un acuerdo de coexistencia y suscribir un compromiso formal para el levantamiento de las oposiciones.

Finalmente, entre el 18 y el 19 de noviembre de 2026, la institución fue notificada de los instrumentos de concesión de las marcas.

Asimismo, para incorporar al signo marcario el nombre del “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”, se gestionó y obtuvo la autorización expresa de sus herederas, su esposa y sus hijas, quienes acompañaron la iniciativa con plena predisposición, confianza y respaldo a la institucional.

Alcance estratégico en las Clases 41 y 42

La protección registral obtenida resguarda áreas estratégicas para el perfil productivo y formativo de la provincia:

Clase 41 (Formación y educación superior): Comprende servicios educativos prestados por institutos de educación superior, enseñanza superior, capacitación profesional, cursos y formación en materia de software informático, desarrollo y diseño de sistemas, automatización, telecomunicaciones, enseñanza de CAD y formación mecánica, entre otros.

Clase 42 (Investigación científica, tecnológica e innovación): Protege actividades de investigación científica e industrial, desarrollo de software y programas informáticos, inteligencia artificial, automatización robótica de procesos, ciencia de los materiales, química, energía, investigación alimentaria, teledetección e investigación tecnológica en el ámbito de la compensación de carbono.

Un pilar del modelo formoseño educativo politécnico

Este registro marca un salto cualitativo en la protección de los activos intangibles públicos y educativos de Formosa. En sintonía con el modelo formoseño educativo politécnico, contar con marca registrada garantiza uso exclusivo en todo el territorio nacional, fortalece la identidad institucional y brinda seguridad jurídica a los desarrollos científicos, tecnológicos y formativos que se impulsan desde la provincia.

La conquista de estos derechos intangibles dialoga directamente con el mandato de la nueva constitución y con la expansión de los derechos de la cuarta generación, vinculados al acceso al conocimiento, la innovación tecnológica, la transformación digital, la sostenibilidad ambiental y la soberanía sobre los bienes intangibles y del saber en la era contemporánea.





Con estos títulos oficiales, el Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” no solo protege su identidad y su denominación: afirma el derecho de Formosa a construir, nombrar y defender su propio horizonte científico y educativo con sello propio.





Mariela Adriana Cáceres

Abogada

Asesora Legal del Instituto Politécnico Formosa “Dr Alberto M. Zorrilla”



