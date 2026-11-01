El peronismo reclamó hoy la incorporación de trece nuevas auditorías al Plan de Acción Anual de la Auditoria General de la Nación (AGN), como por ejemplo analizar el proceso de privatización de Aysa, la administración de las reservas de oro por parte del Banco Central de la República Argentina, y la recaudación y distribución de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos con afectación específica, entre otras, durante la reunión de hoy de la comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso.Al respecto, el presidente del bloque Justicialista del Senado, José Mayans, propuso incluir en el Plan de Acción Anual (PAA) de la AGN trece auditorías “porque son temas de fundamental importancia para el país” y defendió el control parlamentario de las cuentas públicas. “Esto también hace a la transparencia de la gestión”, aclaró el formoseño y recordó que “el funcionario, que tiene actuar de acuerdo a la Constitución, las leyes y la Ley de Presupuesto, sabe que el último control es el Congreso”.Reseñó que la propuesta de su bancada apunta a auditar la administración de las reservas en oro de la República Argentina por parte del BCRA, la gestión de las empresas del Estado, el proceso de privatización y adjudicación de acciones de empresas que se han transferido y los cálculos de cotización de compañías “que han sido privatizadas por dos mangos”, así como la concesión de la llamada Hidrovía.Recordó que, en el caso del destino de las reservas en oro de la Argentina, “el Banco Central se negó a darle información a los auditores”, hasta que el tema se convirtió en un escándalo imposible de soslayar. A la vez, señaló que la Auditoría, en su primer análisis del proceso del envío del oro al exterior con destino a Inglaterra, descubrió que en esa operación hubo “una pérdida de mil millones de dólares”, por la contratación de un seguro por el BCRA para realizar la maniobra.“Lo que hemos pedido, como grupo parlamentario, es que se incorporen al PAA estos controles y que la Auditoría cumpla con su misión, de hacer las auditorías correspondientes y asesorar al Congreso respecto a la ejecución de esto que, como nunca se ha visto, fue vender por chirolitas propiedades del Estado y que se las repartan entre algunos empresarios que lo único que les falta es comprar el Parlamento”, añadió.Las propuestas del bloque Justicialista del Senado y de la bancada Unión por la Patria de Diputados comprenden materias de “significativa trascendencia institucional, económica y social” y están vinculadas a decisiones estratégicas del Estado Nacional, se consignó en la nota presentada ante la comisión. Incluye controles sobre la administración de recursos públicos, la prestación de servicios esenciales y el funcionamiento de sectores relevantes de la economía argentina.El pedido apunta a ajustar el control externo de la acción del Gobierno a los fines de “fortalecer la transparencia, evaluar la eficacia y eficiencia de la gestión pública y verificar el cumplimiento de los procedimientos y obligaciones establecidos por el ordenamiento jurídico”.La lista completa de las auditorías solicitadas incluye la gestión del procedimiento de privatizaciones y adjudicación de las acciones de Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica S.A. (CITELEC), en el período 2025- 2026; la privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinas S.A. (AYSA), en el mismo período; la gestión de las tenencias de oro que integran las reservas internacionales del BCRA; los procesos licitatorios para la concesión de la Vía Navegable Troncal (conocido popularmente como Hidrovía); la adquisición de bienes y servicios tecnológicos realizadas por la ex AFIP y ARCA,Así como la ejecución del programa “Coordinación de Financiamientos Transversales y Federales y de la Asistencia a la Producción”, período 2025-2026; del proyecto de “Prevención y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles”, del mismo período; la disolución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (que se utilizaba para financiar obras y programas con fines de garantizar a la población acceso a la conectividad en diversas zonas geográficas del país).También, se propuso el análisis, la revisión y verificación sobre recaudación y la distribución de los recursos del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos con Afectación Específica (Ley 23.966, Título III), del período 2024-2026.De acuerdo con la propuesta del peronismo, otros temas a analizar son los procedimientos de prevención, detección temprana y respuesta del Plan Nacional de Manejo del Fuego en materia de combate de incendios forestales y rurales, durante el 2025 y el 2026; los procedimientos de revisión, mantenimiento y extinción de medidas antidumping, en 2025 y 2026; los procedimientos de inscripción, habilitación y registro de los prestadores de servicios postales (PSP/COURIER); y el convenio de “Conectividad Satelital en Establecimientos Educativos de Gestión Pública de La República Argentina”, (aprobado mediante resolución ENACOM Nº 663/2026 y establecido con la empresa Starlink Argentina S.R.L, del magnate sudafricano Elon Musk).