Inmediato despliegue de cuadrillas municipales para mitigar efectos de la tormenta





Mientras la lluvia caía sobre la ciudad este lunes, las cuadrillas del Comando de Prevención y Emergencia de la Municipalidad de Formosa recorrieron distintos sectores para limpiar canales, hacer cuneteo y desobstruir desagües.

La tormenta que se descargó cerca de las 9 de la mañana -con lluvia intensa, ráfagas de viento - arrastró hojas, ramas y residuos hacia cunetas y sumideros, y los operarios los retiraron para que el agua encontrara salida.

En las calles pavimentadas los equipos despejaron rejillas y bocas de tormenta, mientras que en los sectores que escurren por canales a cielo abierto el trabajo se concentró en el cuneteo. Donde el viento derribó árboles y ramas, otras cuadrillas trabajaron con motosierras para liberar la circulación.

En paralelo, el Comando de Emergencia se reunió para analizar los trabajos preventivos realizados hasta el momento y ordenar los pasos que siguen.

Al término del encuentro, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Norberto Jofré, dejó en claro el lugar que ocupa hoy esa tarea en la agenda municipal. "Sin descuidar el resto de la ciudad, trabajar en la prevención frente al fenómeno de El Niño es una prioridad", afirmó. Y agregó: "Sabemos que es un evento natural que no se va a poder evitar, pero queremos mitigar sus efectos poniendo al cien por ciento la infraestructura que tenemos".

El funcionario explicó que todas las áreas del Municipio trabajan de manera mancomunada en la desobstrucción de los canales principales, la recolección de residuos y la limpieza de las bocas de tormenta, sin desatender las tareas cotidianas que cada una tiene a su cargo.

"Arrojar o disponer residuos en lugares no habilitados es una práctica que complica mucho el escurrimiento del agua", señaló, y pidió sacar la basura en el horario correspondiente, porque lo que se deja en la calle "termina en los desagües y complica en situaciones de lluvia extrema".

Los reclamos pueden canalizarse a través de la línea gratuita de Atención al Vecino, 0800-9999-147.

























A raíz de los inconvenientes provocados por el fuerte temporal de lluvia, viento que azotó a la ciudad en la mañana de este lunes, cuadrillas de diversas áreas municipales, junto a cooperativistas, intervinieron de manera rápida para agilizar el escurrimiento del agua y retirar de la vía pública árboles y ramas caídos.

Se intensas acciones de limpieza integral de bocas de tormenta, cunetas, zanjones y canales ubicados en diferentes sectores del ejido urbano para optimizar el funcionamiento de los desagües pluviales.

El fuerte viento, además, provocó la caída de árboles, ramas y postes de alumbrado, las cuales fueron retiradas de las calles para prevenir cualquier tipo de accidentes.

Equipos conformados por personal de distintas áreas comunales se distribuyeron en múltiples sectores de la ciudad para concretar las primeras tareas, como el caso del área de barrido y limpieza, que se encargaron de despejar zonas de bocas de tormenta levantando montículos de tierra, hojas y ramas para evitar que se obstaculice el desplazamiento del líquido.

Durante las lluvias, las cuadrillas siguieron inspeccionando sectores vulnerables en toda la ciudad, a la vez que algunos equipos se apostaron para controlar el drenaje en puntos determinados, no habiéndose registrado, durante la mañana, anegamientos de características considerables.

Ante la inestabilidad climática que se pronostica continuará, desde el Municipio se recomienda, mantener limpios parterres y cunetas no arrojando residuos a la vía pública, evitando así obstrucciones y anegamientos de desagües.



