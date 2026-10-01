El Comando de Prevención y Emergencia municipal evaluó los trabajos preventivos ante las lluvias

Con la ciudad atravesando otra jornada de inestabilidad y pronósticos que anticipan lluvias para los próximos días, el Comando de Prevención y Emergencia de la Municipalidad de Formosa se reunió nuevamente este lunes para analizar los trabajos preventivos realizados hasta el momento y ordenar los pasos que siguen.

La reunión repasó el estado del sistema de drenaje pluvial de la ciudad, que las cuadrillas municipales vienen atendiendo desde hace meses dentro del plan preventivo que la comuna puso en marcha ante el fenómeno de El Niño. Canales a cielo abierto, cunetas, alcantarillas, sumideros y bocas de tormenta forman parte de un trabajo que no se limita a responder después de cada lluvia, sino que busca que el agua encuentre los desagües despejados cuando llega.

Mientras se desarrollaba el encuentro, los equipos permanecieron en la calle durante las precipitaciones de la mañana, recorriendo los sectores que habitualmente requieren seguimiento para intervenir a tiempo si algún punto se complicaba.

En las últimas semanas, la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública intervino en los barrios Namqom y 7 de Mayo, donde además de la limpieza de alcantarillas se perfilaron y compactaron calles de tierra. En Virgen de Lourdes, 2 de Abril y Eva Perón las cuadrillas combinaron el cuneteo manual con el mecánico, y el camión desobstructor trabajó en San José Obrero y Luján. También se limpiaron las cámaras de la colectora de la avenida Gendarmería Nacional, entre Néstor Kirchner y España.

Desde el Municipio pidieron a los vecinos que, ante cada alerta, no saquen la basura domiciliaria, mantengan limpias las cunetas y bocas de tormenta frente a sus casas y respeten los horarios de recolección de cada barrio. Los reclamos pueden canalizarse a través de la línea gratuita de Atención al Vecino, 0800-9999-147.



