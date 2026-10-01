La falta de recursos nacionales también perjudica a la actividad privada

El presidente de la Federación Económica de Formosa (FEF), contador Enrique Zanin, expresó su coincidencia con las afirmaciones del ministro de Planificación de la provincia, Daniel Malich, respecto de la falta de transferencia de recursos nacionales destinados a obras de infraestructura, y advirtió sobre las consecuencias que esta situación genera en las economías del interior del país.

Zanin señaló que la paralización de obras públicas no solamente representa un perjuicio para el desarrollo de las provincias, sino que también repercute, directa o indirectamente, en toda la actividad privada.

“Cuando se detiene una obra de infraestructura, el impacto no se limita a la construcción. También afecta al comercio, a las pequeñas y medianas empresas, a los proveedores de bienes y servicios, al transporte y, fundamentalmente, a las fuentes de trabajo. Existe una cadena económica que se resiente y cuyas consecuencias terminan alcanzando a toda la comunidad”, sostuvo.

En ese sentido, el titular de la Federación Económica consideró que las obras de infraestructura constituyen una herramienta fundamental para fortalecer las economías regionales, promover inversiones y generar condiciones favorables para el crecimiento del sector privado.

Asimismo, remarcó que las provincias del interior necesitan contar con los recursos que les corresponden para sostener proyectos estratégicos que permitan mejorar la conectividad, la producción y la competitividad de sus empresas.

“No podemos analizar la situación económica del sector privado de manera aislada. Cuando se debilitan las economías provinciales, también disminuyen las oportunidades de crecimiento para nuestros comerciantes, industriales, productores y emprendedores. El desarrollo económico necesita infraestructura, inversión y previsibilidad”, manifestó.

Respaldo del Gobierno provincial a las PyMEs

Por otra parte, Zanin valoró especialmente el respaldo que el Gobierno de la Provincia de Formosa, bajo la conducción del gobernador Dr. Gildo Insfrán, mantiene hacia los distintos sectores de la actividad económica, a través de políticas orientadas a acompañar y sostener a las pequeñas y medianas empresas en un contexto nacional complejo.

Destacó que estas medidas representan un acompañamiento importante para el sector empresarial formoseño, que enfrenta dificultades vinculadas a la caída del consumo, el incremento de los costos y la reducción de la actividad económica.

“Valoramos el acompañamiento permanente del Gobierno provincial y del gobernador Gildo Insfrán, porque en momentos difíciles resulta fundamental contar con políticas económicas que contribuyan al sostenimiento de nuestras PyMEs, que son generadoras de empleo y un pilar fundamental de la economía formoseña”, expresó.

Finalmente, Zanin destacó la importancia de sostener una mirada federal sobre la distribución de los recursos y señaló que el fortalecimiento de las economías del interior es indispensable para el desarrollo equilibrado de todo el país.

“Defender los recursos destinados al desarrollo de las provincias también significa defender la producción, el empleo y la actividad privada. Porque detrás de cada obra que se paraliza existen oportunidades económicas y laborales que se postergan”, concluyó.