Elecciones en el ICA: Las etnias Wichí, Toba y Pilagá ya tienen su representante

Contó con la votación del casi 51% del padrón, la habilitación de 188 mesas y 17 candidatos entre las tres etnias.

El domingo 1 de noviembre, el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) de Formosa, llevó a cabo una nueva elección para directores de las tres etnias que se encuentran en la provincia: Wichí, Toba y Pilagá.

Con la votación del 51% del padrón en general, la etnia Wichí eligió como su director a Lucio Vázquez, mientras que la Toba quedó representada por Catalino Sosa, quien nuevamente fue reelegido y la Pilagá por Raúl González.

Al respecto, Tito Bogado, presidente de la Junta Electoral del ICA, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y resaltó que “los comicios se realizaron en total armonía y con un gran espíritu democrático”.

También, puso en valor el porcentaje de votantes, definiéndolo como “alto, ya que la experiencia marca que ellos no son muy amigos de votar, registrándose en elecciones anteriores baja concurrencia”.

“Esta cantidad de votantes demuestra el compromiso que hoy tienen a la hora de elegir sus representantes”, subrayó.

Con un padrón de casi 40 mil personas autorizadas a sufragar, con 188 mesas habilitadas en toda la provincia, con 17 candidatos entre las tres etnias, la elección fue realizada en tiempo y forma, iniciando a las 8 de la mañana y culminando a las 16 horas.











