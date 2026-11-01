El disertante explicó lo fundamental de conocer las técnicas para comunicar de manera eficaz, evitando el miedo que es algo que “les pasa a todas las personas”.

A través de la Subsecretaría de Empleo y la Casa del Estudiante del Interior de Formosa (CEIF), se organizó un curso gratuito con entrega de certificado de participación.

El evento se denominó “¿Sabés la materia? Demostralo al comunicar”, a cargo de Ariel Campi, formador en oratoria, comunicación eficaz y lenguaje no verbal. Si bien fue una actividad destinada principalmente a los estudiantes, pero también se invitó a participar de ella al público en general.

La jornada de capacitación se llevó a cabo en la dirección de la calle José María Uriburu 3434 de la ciudad de Formosa este sábado 28 de noviembre a partir de las 18 horas.

Allí se abordaron, en lo concerniente a oratoria y voz, cuestiones como el volumen, el ritmo, las pausas y la dicción. El otro tema tratado fue el lenguaje no verbal, donde el capacitador brindó conocimientos en torno a la postura, los gestos, la mirada y la presencia.

También se trabajó sobre el manejo de los nervios y la seguridad frente a un tribunal y al público en cualquier escenario que la persona tenga que desenvolverse. Asimismo, ofreció a los estudiantes información de presentaciones eficaces, esto es, cómo estructurarlas de manera clara.

Juan Francisco Ramírez, uno de los referentes de la Casa del Estudiante del Interior de Formosa, declaró que este curso es sumamente importante para jóvenes que están estudiando, principalmente, cuando tienen que rendir un examen oral.

Por su parte, Campi reconoció que la cuestión del miedo de hablar en público “les pasa a todas las personas” porque “el cerebro detecta a la multitud o al público como una ‘manada’ que va a atacar. Entonces, nos ponemos en alerta, ansiosos y a la defensiva”.

Para lograr afrontar ese problema están los elementos que forman parte de la oratoria, los cuales debemos ir conociéndolos y practicarlos para así ir ganando confianza en uno mismo, explicó.

Y subrayó que las técnicas de oratoria sirven “para desempeñarse en el trabajo, en una entrevista laboral, atender a un cliente. Así también para iniciar una conversación difícil con una persona cercana o un desconocido”.

“Es decir, en múltiples situaciones cotidianas que se dan en la vida cotidiana cuando se pone en juego la comunicación interpersonal”, concluyó.



