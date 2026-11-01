• Los operativos se realizaron en inmediaciones a la terminal de ómnibus y en el barrio Juan Manuel de Rosas, de esta ciudad

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos y de la Comisaría Seccional Cuarta aprehendieron a dos hombres y secuestraron cocaína y marihuana, durante tareas preventivas realizadas en esta ciudad capital.

El primer procedimiento tuvo lugar durante la noche del miércoles último, cuando personal de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales, realizaban recorridas preventivas en inmediaciones de la terminal de ómnibus ubicada en avenida Gobernador Luis Gutnisky y Antártida Argentina.

Allí identificaron a dos jóvenes y durante el cacheo preventivo de seguridad de uno de ellos encontraron un envoltorio que contenía una sustancia blanquecina de características similares a estupefaciente.

Ante el hallazgo, solicitaron la colaboración del personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, cuyos integrantes realizaron la prueba de orientación química, que arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Otra intervención fue en la madrugada del sábado, alrededor de las 02:40 horas, cuando integrantes de la Comisaría Seccional Cuarta realizaban patrullajes preventivos en el barrio Juan Manuel de Rosas.

En esa labor preventiva identificaron a un hombre a quien le detectaron que llevaba envoltorios con cocaína y marihuana, además de varios elementos como una pipa de fabricación casera.

Personal de Narcóticos realizó las pruebas de orientación química, que arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína y tetrahidrocannabinol (THC), principio activo del cannabis.

En ambos procedimientos, las sustancias fueron secuestradas y los sujetos fueron notificados de su situación legal y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional Contra el Narcocrimen. (Con foto).







