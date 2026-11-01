En jornada única cobrarán los agentes pasivos.

El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa informó que, el sábado 28 de noviembre, comenzará el pago de sueldo de dicho mes correspondiente a los integrantes de la Administración Pública Provincial.

En primer término y jornada única, el 28 percibirán sus haberes los jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social (CPS).

Por su parte, el domingo 29, comenzará la cancelación de sueldos a los agentes activos con los titulares de documentos terminados en 0, 1, 2, 3 y 4; mientras que, el lunes 30, se hará lo propio con aquellos trabajadores que tengan DNI finalizado en 5, 6, 7, 8 y 9.

Asimismo, desde la cartera económica provincial, se indicó que los desembolsos por la totalidad de los conceptos destinados a favor de recursos humanos del sector público, más las sumas a remesar el lunes 30 a las entidades educativas de gestión privada y los importes asignados para la cobertura del sistema previsional local, ascienden a una cifra superior a 140 mil millones de pesos, financiada íntegramente con recursos corrientes del Tesoro Provincial.



