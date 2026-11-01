El fin de la propuesta es fortalecer el intercambio de saberes y experiencias entre paipperos y cocineros de comedores escolares.

El instituto PAIPPA culminó el Encuentro Presencial “Talleres de Vinculación PAIPPA-UPLaB sobre Alimentación Saludable”, en Laguna Blanca.

Se trata de una propuesta destinada a fortalecer el intercambio de saberes y experiencias entre productores paipperos y cocineros de comedores escolares y universitarios.

Durante la jornada se generó un espacio de aprendizaje y vinculación, poniendo en valor la producción local y promoviendo el conocimiento sobre las propiedades y bondades de los alimentos producidos por las familias paipperas.

Como parte de las actividades, se realizó la elaboración de una tarta de mandioca, destacando las posibilidades de incorporar productos de la agricultura familiar en preparaciones saludables y nutritivas.

La participación de los productores paipperos permitió compartir experiencias y conocimientos, reafirmando la importancia de vincular la producción formoseña con los espacios de alimentación y fortalecer los circuitos de comercialización local.



