Durante los talleres, los participantes no sólo elaboran sus propios productos, sino que también incorporan hábitos fundamentales de organización, orden e higiene.

La Asociación Civil Unidad, Esfuerzo y Trabajo dio inicio a una nueva edición de su tradicional programa “Mi Pan Dulce Navideño”, una iniciativa solidaria y educativa destinada a los niños y niñas de la comunidad.

Las actividades comenzaron en el barrio 12 de octubre, continuarán en los barrios Divino Niño y Santa Isabel, y se extenderán próximamente a otros puntos de la ciudad para alcanzar a más familias.

El objetivo principal del programa es promover el espíritu de la Navidad en un clima afectivo y familiar, fomentando el compañerismo y los momentos compartidos entre los niños, sus pares y sus seres queridos.

Durante los talleres, los participantes no sólo elaboran sus propios productos, sino que también incorporan hábitos fundamentales de organización, orden e higiene, además de aplicar conocimientos prácticos de matemática para calcular las medidas de cada receta.

Como cierre de cada jornada, los niños reciben un refrigerio y se llevan a sus hogares el pan dulce que prepararon con sus propias manos para compartirlo en familia.

“Como cada año, los niños se están preparando para asistir a la tradicional apertura del Pesebre que realiza todos los años el Gobernador, el 8 de diciembre en el Paseo Costanero”, expresó Arminda Quiñonez, presidenta de la Asociación.



