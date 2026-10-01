El programa FONTEX entregó 3548 prendas de indumentaria a la Policía de Formosa

El lote entregado está compuesto por 623 pantalones de fajina, 2.000 chombas de piqué azul marino con estampado DTF y 925 gorras tipo quepi de fajina con escarapela.

El director del Programa FONTEX, licenciado Néstor Sosa, manifestó su satisfacción por concretar una nueva entrega y destacó el aporte del programa a las instituciones provinciales.

En ese sentido, expresó que se sienten orgullosos de poder aportar al desempeño del personal de las distintas instituciones públicas y señaló que las acciones se están desarrollando de acuerdo con lo planificado.

En cuanto al procedimiento de distribución, indicó que las prendas son recibidas por el área de logística de la fuerza policial. “Se entrega al área respectiva de la Policía y desde ahí se distribuye a las correspondientes jurisdicciones, según sus necesidades", aclaró.

Finalmente, Sosa destacó que a través del trabajo de coordinación de FONTEX, las cooperativas y consorcios continúan cumpliendo con los objetivos establecidos y con la planificación de las entregas previstas.







