Ataque informático: Se logró restaurar gran parte de los datos de los sistemas de la Administración Pública Provincial

La recuperación y normalización de los servicios continúa de manera progresiva, segura y controlada.

En el marco del reciente ataque informático que afectó la infraestructura tecnológica de los sistemas, el Gobierno de la provincia de Formosa informó, a través de un comunicado oficial, que durante la jornada del pasado martes y la madrugada de este miércoles, se logró restaurar gran parte de los datos correspondientes a los sistemas rectores de información de la Administración Pública Provincial.

Actualmente, se indicó, los equipos técnicos se encuentran ejecutando las pruebas de seguridad y los protocolos de verificación necesarios para garantizar su correcto funcionamiento y avanzar en su puesta en línea.

En ese sentido, el Ejecutivo provincial aseguró que la recuperación y normalización de los servicios continúa de manera progresiva, segura y controlada.

Los hechos

Todo inició el pasado sábado 31 de octubre, cuando la infraestructura tecnológica fue objeto de un ataque informático que afectó el normal funcionamiento de los sistemas digitales de la Administración Pública Provincial.

A raíz de dicha situación, se dispuso la suspensión temporal y preventiva de los servicios digitales provinciales, con el propósito de contener el incidente, evitar su propagación y preservar la integridad de los sistemas y de la información.

Y, a partir de ese momento, equipos técnicos especializados trabajan en la evaluación del alcance del ataque, la protección de la infraestructura y la recuperación de los sistemas afectados.



