Abrieron las inscripciones para la 78º edición del curso gratuito de Manipulación Segura de Alimentos

La capacitación se realizará de manera virtual los días 12 y 13 de noviembre y está destinada a quienes trabajan o desean desempeñarse en actividades vinculadas con la elaboración, manipulación y comercialización de alimentos.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa (MDH), a través de la Dirección de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis, dependiente de la Subsecretaría de Medicina Sanitaria, abrió las inscripciones para la 78º edición del curso de Manipulación Segura de Alimentos, que se desarrollará los días jueves 12 y viernes 13 de noviembre, de 8.30 a 12 horas, mediante la plataforma Zoom.

La capacitación es gratuita y está dirigida a todas las personas interesadas en obtener el Carnet Oficial de Manipulador de Alimentos, documento obligatorio para quienes realizan tareas relacionadas con la elaboración, preparación, fraccionamiento, almacenamiento, transporte y comercialización de productos alimenticios.

Al respecto, el director de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis, ingeniero José González, destacó la importancia de esta propuesta formativa para fortalecer la seguridad alimentaria y prevenir enfermedades asociadas al consumo de alimentos contaminados.

“Estas capacitaciones permiten que las personas que trabajan con alimentos incorporen conocimientos y prácticas fundamentales para garantizar que los productos que llegan a los consumidores sean seguros. La correcta manipulación es una de las principales herramientas que tenemos para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos”, expresó.

Asimismo, explicó que el Carnet Oficial de Manipulador de Alimentos es un requisito establecido en el artículo 21 del Código Alimentario Argentino (CAA) y tiene validez en todo el territorio nacional. Para obtenerlo, los interesados deben completar la capacitación y aprobar la evaluación correspondiente.

En cuanto a los contenidos, durante la primera jornada se abordarán el marco normativo vigente, los conceptos generales de manipulación, las características de los alimentos seguros y las cinco claves de la inocuidad alimentaria, que incluyen medidas de higiene, prevención de la contaminación cruzada, cocción adecuada y conservación a temperaturas seguras.

Durante la segunda jornada se abordarán las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), la manipulación de alimentos libres de gluten (ALG) y las buenas prácticas de manufactura (BPM), con el objetivo de reforzar los conocimientos necesarios para una preparación segura de los alimentos.

González señaló, además, que esta capacitación cobra especial importancia ante la proximidad de los meses de altas temperaturas, cuando es necesario extremar los cuidados en la conservación de los alimentos para evitar su deterioro y prevenir enfermedades. En ese marco, se brindarán recomendaciones sobre el mantenimiento de la cadena de frío, el almacenamiento adecuado y las medidas de higiene necesarias para garantizar la inocuidad alimentaria.

En ese sentido, remarcó que “la capacitación no solo es importante para cumplir con un requisito obligatorio, sino también para generar conciencia sobre la responsabilidad que implica trabajar con alimentos. Cada medida de higiene y prevención que se aplica correctamente contribuye a proteger la salud de la población”.

Finalmente, González informó que las personas interesadas en participar de esta nueva edición pueden inscribirse de manera gratuita completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/hZKFy3egPQvfVsoR9



